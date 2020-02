Időjárás

Magyarországot is eléri a Ciara viharciklon

Esőt zúdított a Brit-szigetekre, Skóciában hárman is megsérültek a Ciara nevű viharciklon miatt, ami vasárnap Nyugat-Európát is eléri. 2020.02.09 11:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Ciara a legerősebb vihar a térségben 2013 óta, óránkénti 130 kilométeres széllökések is kísérhetik.



A német meteorológiai szolgálat szerint a vihar vasárnap az országi északi és középső területein, hétfő reggel pedig a déli részeken tombol majd. A Ciara vasárnap délelőtt éri el Belgiumot, ahol várhatóan 24 órán át tombol majd. Hollandiában lemondták a vasárnapi focimeccseket, és a KLM holland légitársaság számos járatot törölt, amelyek az amszterdami Schipol repülőtérről indultak, vagy oda érkeztek volna.



Magyarországon vasárnap még nyugodt, napos idő lesz (5-14 fok), de a Ciara ciklon meleg-, majd hidegfrontja hétfőn eléri hazánkat is - írja az Időkép.





A melegfront felhőzetéből reggel, kora délelőtt lehet elszórtan gyenge eső, majd délután átrobog fölöttünk a hidegfront. Előtte magasra emelkedik a hőmérséklet, nyugaton 15-16, Sopron környékén 17-18 fok is lehet.



A front érkeztével a viharos déli-délnyugati szelet ugyancsak viharos nyugati szél váltja, ezzel együtt többfelé várható eső, zápor.



A front mentén zivatarok is kipattanhatnak, nagyobb eséllyel a Bakonyban és az ország déli felén, de máshol sem zárható ki, hogy megdörrenjen az ég. A zivatarokhoz helyenként jégeső is társulhat. Késő estére a front elhagyja a déli országrészt is.



Az OMSZ hétfőre zivatar miatt Baranya megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést, széllökés miatt pedig az ország nagy részén elsőfokú, öt délnyugati megyében pedig másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Veszprém és Zala megyében 90 km/órás széllökések is előfordulhatnak.