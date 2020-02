Időjárás

Meglátta az árnyékát az állatkerti medve

Idén is megtartották a hagyományos medveárnyék-észlelést a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Balu, a tizenkét esztendős barna medve végül meglátta az árnyékát. Ez a népi időjóslás szerint azt jelentené, hogy a tél még sokáig fog tartani.



Az állat az elmúlt napokban a szokásosnál kissé szégyenlősebb volt, így a gondozók arra is fel voltak kiszülve, hogy az ajtó nyitása után még hosszú percek, akár egy negyedóra is eltelhet, amíg az állat kicammog a kifutóra. Végül azonban nem kellett sokat várni, Balu fürgén jött elő az állatkerti Nagyszikla oldalában található belső férőhelyéből. Ehhez persze az is hozzájárult, hogy a gondozók előzőleg finomságokat és különféle játékokat készítettek be a medvének a kifutó különböző pontjaira.



Bár az első percekben még nem látszott Balu árnyéka, hiszen a nap épp csak előbújt a Nagyszikla mögül, nem sokkal később azonban már jól kirajzolódott, így a medveárnyék-észlelés azzal az eredménnyel zárult, hogy a medve végül meglátta az árnyékát.



A nem néhány napra, hanem hosszabb, több hetes távra szóló előrejelzésekben még ma is nagy a bizonytalanság. A meteorológusok ezeket az előrejelzéseket általában a sok évtized óta rögzített megfigyelésekre alapozzák. A múltban, amikor ilyen adatok nem álltak rendelkezésre, az emberek emlékezetében megőrződött népi megfigyelések alapján próbálták egy-egy hosszabb időszak jellemző időjárását előre jelezni. Általában egy-egy, vagy néhány jeles nap (Medárd napja, Luca napja stb.) időjárása alapján következtettek. Hagyományosan az ilyen jeles napok közé tartozik február másodika (Gyertyaszentelő Boldogasszony napja) is, de a néphit ezt összekapcsolata a medvékkel is. Ezért a mondás úgy tartja, ha ezen a napon a medve meglátja az árnyékát, az hosszú telet ígér, ha viszont nincs árnyéka, mert borús az idő, a tél már nem tart sokáig.



Az Állatkertben az elmúlt években rendszeresen tartottak medveárnyék észlelést, és természetesen azt is vizsgálták, hogy mennyire válik be az ez alapján történő előrejelzés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy csak kicsit jobb az arány, mintha pénzérme feldobásával tippelnének. A múltban persze elképzelhető, hogy nagyobb volt a népi időjóslás megbízhatósága, de nagy a valószínűsége annak, hogy azok az időjárási trendek, amelyek korábban hosszú időn át jellemzők lehettek, s amelyeken a népi megfigyelések is alapultak, a globális klímaváltozás nyomán jelentősen megváltoztak.