Időjárás

Erős lehűlés követi a februári tavaszt

Mintha nem is február, hanem március következne a naptárban, már ami az időjárást illeti. Nyugat, délnyugat felől igen enyhe légtömegek érkeznek, így utolsó téli hónapunk tavaszias idővel köszönt be, hétvégén és a jövő hét elején többfelé a 15 fokot is elérjük.



A szokásosnál jóval enyhébb időnek egy kedd-szerda környékén érkező markáns hidegfront vethet véget, mely akár 10 fokos lehűlést is hozhat - jósolta az Időkép.



A front átvonulásának pontos lefolyása a hosszabb időtáv miatt még bizonytalan, jó eséllyel ismét kiadósabb csapadék jöhet, akár újra kialakulhatnak majd zivatarok, a hideg levegő beáramlását követően pedig hózáporokra, havazásra is van esély. Egyúttal az északnyugatira forduló szél is viharossá fokozódhat.



A következő napokban érdemes lesz tehát folyamatosan nyomon követni a ma.hu időjárással kapcsolatos híreit (is).

Kapcsolódó írások: Akár 15 fok is lehet hétvégén