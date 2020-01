Időjárás

Közel 17 fokot mértek Norvégiában

Az elmúlt napokban enyhe, az átlagosnál 8-12, helyenként 13-16 fokkal melegebb levegő árasztotta el a skandináv térséget. Ha megnézzük a hétfőn mért maximum hőmérsékleteket jól látható, hogy Norvégia, Svédország és Finnország több pontján is megközelítette, helyenként el is érte a 10 fokot a hőmérséklet. Norvégia nyugati partvidékén ettől magasabb értékek is előfordultak - írta az Időkép.



Rissában 14 fokot mértek, ami új januári melegrekord a Trøndelag régióban. Rekdalban, a tenger közelében 15,4 fokot mutatott a hőmérő, a legmelegebb viszont Sunndalsøra-ban volt, ahol 16,9 fok volt a csúcshőmérséklet.



Mi okozza ezt melegedést?

Felmerül a kérdés, hogy míg idehaza sokfelé fagypont körül alakul a hőmérséklet, addig ott északon hogy lehet ennyire enyhe az idő? A választ Európa jelenlegi áramlási viszonyaiban kereshetjük. A kontinens közepére beült rendkívül erős anticiklon stabilizálta a légkört Közép-Európában.



Emiatt több helyen, köztük hazánban is sokfelé párás, ködös és ezzel együtt fagyos a levegő. Ez a jókora blokkoló anticiklon Észak-Európa felé tereli a nyugat felől érkező, gyors mozgású ciklonokat, amelyek enyhe, óceáni levegőt szállítanak a skandináv térségbe, sőt Oroszország nyugati területeire is.



A következő napokban sem lesz sok változás, több hullámban érkezhet még enyhébb levegő az Atlanti-óceán felől, így akár újabb rekordok is megdőlhetnek északon.