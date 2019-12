Időjárás

Néhol 50 mm-nél is több eső eshet kedd reggelig

Mediterrán ciklonok vonulnak át hazánk fölött, a nagyobb csapadékot adó légörvény vasárnap érkezik, kedd reggelig összességében néhol 50 mm-nél is több eső eshet. 2019.12.22 09:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két mediterrán ciklon útja is hazánkon keresztül vezet, átvonulásukat kiadós csapadék, gyakori szélerősödés kíséri.



Az első légörvény szombaton vonult át fölöttünk, kezdetben tartós esőt, estétől egyre inkább záporokat okozott, helyenként az ég is megdörrent. A legtöbb csapadék az ország északi, északnyugati területein hullott, néhol 15 mm-nél is több. Délen, délkeleten kevesebb eső volt. A déli-délkeleti szél élénk, főként a nap második felében sokfelé erős volt.



Átmeneti szünet után vasárnap megérkezik a következő ciklon, így késő délelőttől dél-délnyugat felől ismét egyre nagyobb területen ered el az eső, mely az esti órákra az északkeleti tájakat is eléri. Hétfőn az ország keleti felén még marad az esős idő, a keleti, északkeleti határ mentén csak kedd délelőtt szűnik szűnhet meg a tartós csapadék - írta az Időkép.hu.

Az Eumet.hu szerint hétfőn erős, viharos lökésekkel kísért északnyugati szél fúj. Emellett egész nap borult marad az ég, és sokfelé kell számítani kisebb-nagyobb megszakításokkal kisebb esőre. A korábbihoz képest már egészen hűvös lesz, de még mindig az átlagos érték fölött alakul a hőmérséklet. Éjszaka a Dunántúl felett csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék, keletebbre azonban marad a borongós időjárás, a Tiszántúlon további esővel. A szél viharos marad.



Szenteste napján, kedden is még szeles, de az ország nyugati felén már napos idő lesz. A keleti tájakon még marad a sok felhő és a Tiszántúlon kisebb eső is eshet. Este jelentősen mérséklődni kezd a légmozgás.



Karácsony 1. és 2. napján, továbbra is erős, viharos lökésekkel kísért északnyugati szél jellemzi leginkább időjárásunkat. Emellett szerdán sok felhő mellett, csütörtökön napsütés mellett fordulhat elő elszórtan kisebb eső, futó zápor. Csütörtökön a hegyekben már hózápor is lehet. Jelentős csapadék azonban nem hullik. Még az ilyenkor megszokotthoz képest enyhe marad az idő, de a szél miatt hidegebbnek érezzük a levegőt.



A Karácsonyt követő napokban, kezdetben nem változik, majd vasárnaptól úgy néz ki, tovább csökken a hőmérséklet, és megmarad az időjárás változékonysága.