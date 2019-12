Időjárás

Csapadékosabb időjárás várható

Csapadékosabb időjárás várható a jövő héten. Jellemzően esőre kel számítani, az északi hegyekben hó is eshet. Lehűlésre nem kell készülni, a maximumok fagypont felett alakulnak, néhol 10 fok közeli értékek is lehetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn országszerte többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, egyre több helyen kell számítani esőre. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet 0 és plusz 10 fok között valószínű, északkeleten lesz a hidegebb.



Kedden a nap első felében még többfelé várható eső, az északkeleti határvidék környékén hajnaltájt esetleg ónos eső is. A tartós csapadék megszűnését követően már csak néhol fordulhat elő futó zápor (a hegyekben hózápor). Nagy területen megerősödik, elsősorban a Dunántúlon viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 6, napközben plusz 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerda hajnalban foltokban átmeneti köd képződhet, napközben általában több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Már csak helyenként erősödhet meg a szél, elsősorban Sopron környékén. A minimumhőmérséklet mínusz 6 és plusz 3, a maximumhőmérséklet plusz 3 és 8 fok között valószínű.



Csütörtökön mindenütt beborul az ég, egyre több helyen várható csapadék: zömmel eső valószínű, de elsősorban az Északi-középhegység területén, valamint esetleg a Nyugat-Dunántúlon havas eső, hó is hullhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között valószínű.



Pénteken is több helyen várható eső, de az Északi-középhegységben havas esőre, hóra is van esély. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 3, napközben plusz 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton is többnyire erősen felhős vagy borult időre van kilátás többfelé esővel, de az Északi-középhegységben akár havas eső, hó is lehet. Többfelé megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a maximumhőmérséklet plusz 2 és 7 fok között valószínű.



Vasárnap szakadozik, csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kisüt a nap. Néhol fordulhat csak elő eső, zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 3 és 8 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.