Történelmi hóviharok tombolnak az Egyesült Államokban - videók

Szűnni nem akaró havazás, köd, erőteljes széllökések uralják Észak-Kaliforniát, Oregont, Nevadát és Idahót, Coloradóban a havazás miatt átmenetileg lebénult a denveri repülőtér. Az amerikai sajtó történelminek, példa nélkülinek minősíti a kedd óta tomboló viharokat, melyek éppen a hálaadás csütörtöki ünnepe előtt nehezítik az útra kelők helyzetét. Az ünnepek idején az amerikai autóklub előrejelzései szerint az idén mintegy 55 milliónyi utazik családtagjaihoz, barátaihoz, vagy egyszerűen csak üdülni.



Oregonban a helyi közlekedési hatóságok arra sürgették az autósokat, hogy ne induljanak útnak, vagy aki már úton van, álljon félre valahol és várja ki a hóviharok csillapodását. Arizonában a meteorológiai szolgálat "lehetetlen utazási viszonyokra" figyelmeztetett, egyes országutakat lezártak, Észak-Kaliforniában utakat zártak le, míg az állam délebbi részein eső zuhog. Santa Barbara megye tisztségviselői arra hívták fel a figyelmet, hogy a hét elején pusztított tűzvészek utáni heves esőzés veszélyes törmelékeket sodorhat a mélyebben fekvő részekre, földcsuszamlásokra is számítani lehet.



Az óránkénti 100-120 kilométeres széllökések a nyugati part egyes vidékein tízméteres hullámokat korbácsolnak.



A viharzóna kedd este a középnyugati államokra is kiterjedt: Coloradótól Nebraskán át Wisconsinig mintegy félméternyi hó borítja a tájat. A denveri repülőtérre 25 centiméternyi hó hullott, éjjel a légikikötő nem indított és nem fogadott járatokat, szerdán pedig az átlagosan napi 1600 járat 30 százalékát törölték. Denver környékén szintén utakat zártak le. Colorado északi vidékein eddig 60 centiméternyi hó esett, az állammal északon szomszédos Wyomingot 30 centiméteres hótakaró borítja.

