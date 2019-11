Időjárás

Erőteljes lehűlés érkezik, már havazhat is

Szerda délután, nyugat felől vastagodó felhőzet húzódik az ország fölé, majd késő délutántól, estétől nyugaton, éjjel országszerte több hullámban érkező esőket hozó ciklon éri el térségünket. Már délután élénkülni kezd a déli szél. Éjjel borongós időben országszerte számíthatunk több-kevesebb esőre. Mérsékelt, nyugaton és délen élénkebb déli szél fúj - írja előrejelzésében az Eumet.hu.



Csütörtökön túlnyomórészt borongós idő lesz a jellemző. Változó intenzitással, megszakításokkal, bárhol az országban eleredhet az eső. A több eső északon valószínű. Napközben csak kevés helyen, rövid időszakokra vékonyodhat el kissé a felhőzet, míg éjjel átmenetileg fel is szakadozhat a felhőtakaró. Éjszaka is lesznek elszórtan kisebb esők, nagyobb eséllyel a Tiszántúlon.



A portál szerint a legvalószínűbb folytatás:

Pénteken változóan, nagyobbrészt erősen felhős lesz az ég, és főként a Dunántúlon, valamint a középső országrészben kisebb záporeső is előfordulhat.



Szombaton megerősödő északnyugati széllel hidegebb levegő áramlik hazánk térségébe. Változékony időjárású napra van kilátás átmeneti napos és erősebben felhős időszakokkal, többfelé esővel, záporokkal.



Vasárnap napsütés, illetve elvékonyodó pára- és rétegfelhőzet lesz leginkább jellemző. Északon, északkeleten, illetve a nyugati határvidéken előfordulhat futó hózápor. Illetve éjszaka érkezhet kiadósabb csapadék nyugat felől. Északnyugaton havazás, délen eső most a valószínűbb.



Hétfőre kiadós csapadékot hozó mediterrán ciklon érkezése valószínű, további, jelentős lehűléssel. Az ország északi, északnyugati felében havazás, délebbre inkább eső, havas eső lesz jellemző. A lehulló hó előreláthatólag meg is marad.



Keddre, szerdára elhagyja térségünket a ciklon, mögötte változó rétegfelhőzet, szűrt napsütés és hideg idő ígérkezik, fagypont körüli maximum hőmérséklettel.