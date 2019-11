Sebastien már eleve Európa felé vette az irányt - videó

Nincs még vége a hurrikán-szezonnak! Az utóbbi pár napban egy újabb forgószél formálódott az óceánon, majd az Azori szigeteknél már komoly trópusi viharrá alakult a Sebastien nevet kapó ciklon. Ám már eszébe sem jutott Amerika felé venni az irányt, egyenesen Európának fordult és hasított végig a vizen. Várhatóan hétfő estére-keddre éri el az ír partokat.

Tropical Storm Sebastien was tracked at position 36,-40 with 65mph NE winds #Sebastien #hurricane https://t.co/qXs3ImPQeU pic.twitter.com/cfg25msKmQ