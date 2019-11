Időjárás

Nincs vége, újabb áradásra készülnek Velencében

hirdetés

A legmagasabb fokozatú időjárási készültséget rendelték el szombaton az északnyugat-olaszországi Liguria tartományban, amelyet ismét felhőszakadás és áradás sújt, és újabb áradásra készülnek Velence városában is.



Giovanni Toti liguriai tartományi elnök óvatosságra intette a lakosságot, arra kérve mindenkit, hogy vasárnap kora délutánig maradjon otthonában, és ha teheti ne menjen ki az utcára. Szombati sajtótájékoztatóján Toti elmondta, hogy a legkritikusabb helyzet Genova és Savona térségében alakult ki, ahol az éjszaka két óra alatt 300 milliméter csapadék hullott, és azóta is esik az eső, viharos széltől kísérve.



Az utcákat számos településen víz- és sártenger lepte el. A genovai Val Polcevera utcáin másfél méter magasan hömpölygött a sárfolyam. A Genova térségében található kisebb településeken több százan maradtak elzárva a külvilágtól, miután a megáradt patakok sodorta törmelék utakat torlaszolt el és több helyen földcsuszamlások keletkeztek.



A polgári védelem és a tűzoltóság folyamatosan dolgozik, több helyen a lakosok evakuálására is szükség volt. Az utóbbi két hónapban ez a negyedik alkalom, hogy a legmagasabb fokozatú, vörös színű riasztást léptették életbe Liguriában a rendkívüli időjárás miatt. A tartományban az utóbbi 20 napban 1200 milliméter csapadékot mértek.



Velencében az esti órákra újabb, a tengerszinttől számított 110 centiméteres áradást várnak, amely vasárnap reggelre a 140 centimétert is elérheti. A szigetvárosban négy napja vonult el a korábbi ár, amely rekordmagasságon, 187 centiméteren tetőzött.



A szintén északnyugati Piemonte tartományban is vörös riasztást rendeltek el a heves esőzések miatt.