Időjárás

Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig a horvát tengerparton

Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig a horvát tengerparton kedden és szerdán; a tenger elöntötte az Isztriai városokat, Dalmáciában pedig komoly károkat okozott a viharos erejű szél - közölte a helyi sajtó.



Isztriában az éjjel a tűzoltók ötven helyen dolgoztak a kárfelszámoláson. Az erős szél fákat döntött ki, háztetőket szakított le és autókat rongált meg. Reggelre az esőzés következtében megáradtak a folyók, fennakadásokat okozva a közlekedésben.



Dalmáciában továbbra is a legmagasabb fokozatú, vörös riasztás van érvényben.



Splitben elöntötte az utcákat a tenger, a Diocletianus palota pincéi is megteltek vízzel.



Sibenikben orkánerejű szélvihar tombolt, a helyi szélerőművek 2014-es üzembe helyezése óta nem mértek ilyen erős széllökéseket, szél sebessége meghaladta a 187 kilométer per órát.



Dubrovnik közelében szerda délután rekordmagasságú, 11 méter magas hullámokat rögzített a horvát hidrometeorológiai intézet.



A vihar után a legtöbb tengerparti helyen normalizálódott a helyzet - számolt be róla a horvát sajtó.