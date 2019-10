Időjárás

Meteorológiai szolgálat: Észak-Európában már téli idő van

Észak-Európában már téli idő van - írta hétfőn a Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Úgy fogalmaztak, Svédország és Finnország északi felén már "röpködnek a mínuszok". Jó pár helyen napközben is fagy, hétfő reggelre pedig néhol mínusz 15 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet.



Magyarország ezzel szemben a kontinens legmelegebb részéhez tartozik, sorra dőlnek a maximum-rekordok, az előrejelzés szerint pedig továbbra is marad a száraz, meleg idő. Hétfőn akár 28 fokig is melegedhet a levegő - tették hozzá.