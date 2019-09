Időjárás

Még hogy csak a hegyekben esik a hó!

Noha jó ötletnek tűnhet egy kora őszi kiruccanás az olasz Savona városába, csak szólunk, hogy téli gumi és hólánc nélkül ne induljanak útnak, amennyiben autóval mennének. Ugyanis az Észak-Olaszországban, Liguria régió tengerpartján, az azonos nevű, Savona megyében található településen még be sem pakolták a napozóágyakat, de már lehullott a hó. A város egykori lakosai között volt Kolumbusz Kristóf is, kíváncsiak volnánk, látott-e ő is hasonlót.