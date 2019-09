Forgószél

Mindkét Koreát letarolta egy tájfun

Minden idők egyik legpusztítóbb tájfunja csapott le Dél-Korea partvidékére, amely útja során fákat csavart ki és legalább 127 ezer otthon áramellátását is elvette - számol be a Time.



A vihar már három halottat követelt útja során, köztük egy 75 éves öregasszonyét, akit felkapott a vihar és 30 métert repítette a levegőben. Egy 39 éves áldozattal falomlás végzett, míg egy 61 éves kínaival egy tetőről lerepülő cserép. További 10 főt sérülésekkel ápolnak.



Helyi jelentések szerint a tájfun 48 kilométer per órás sebességgel halad észak felé, ám korábban 196 km/h-ás széllökéseket is mértek, ami minden idők ötödik legerősebbje.



Az, hogy a vihar mennyire le csapott le Észak-Koreában, egyelőre nem tudni, de félő, hogy bár gyengül a tájfun, ott még nagyobb károkat okozhat. Annyit tudni, hogy Kim Dzsong Un sürgősséggel összehívott egy megbeszélést, hogy a megelőzésről tárgyaljanak.

Typhoon kills 3 in South Korea before moving on to North Koreahttps://t.co/7VfGeaVpB9 — TIME (@TIME) September 7, 2019