Forgószél

Európa felé veszi az irányt Dorian, Magyarországot is érintheti

A Bahamákat letaroló és jelenleg az USA keleti partjainál tomboló Dorian Európa felé veszi az irányt - írja az Időkép.hu. Az öreg kontinensre azonban már mérsékelt övi ciklonná szelídülve ér.



A Dorian már most is csak 1-es kategóriájú hurrikán az 5-ös skálán, ami azt jelenti, hogy esőzések mellett 140-160 kilométeres szelek fújnak Amerikában.



A jelenlegi számítások szerint kedden érheti el Izlandot, a jövő hét második felében pedig valahol Skandinávia felett érhet véget Dorian pályafutása.



A kapcsolódó frontok Magyarországot is elérhetik, csapadékosabb, szelesebb időt hozva.

Lehet-e Magyarországon hurrikán?

A trópusi vihart a karibi térségben hurrikánnak hívják, a Csendes-óceánin tájfunnak, az Indiai-óceánon pedig ciklonnak - mondta az InfoRádióban Szabó Bea, az Időkép meteorológusa.



"Létrejöttükhöz bizonyos feltételek szükségesek, amelyek csak a trópusokon állnak rendelkezésre.



Ezek a tengerfelszín magas hőmérséklete, minimum 26-27 fok, magas páratartalom, illetve a trópusok 10. és 20 szélességi köre között létrejövő passzátszél, ami ezt a zivatarrendszert, mely a magas tengerfelszínből nyeri energiáját, beforgatja. A forgáshoz még szükséges a Föld forgásából származó eltérítő erő, a Coriolis-erő. Ezek mind összeadódva a trópusokon létre tudják hozni ezeket a félelmetes viharokat."



A pusztítás várható mértéke a hurrikán várható mozgási irányától és forgási sebességétől függ - tette hozzá.



"A hurrikánok sebessége a hozzájuk kapcsolódó energiautánpótlástól függ. Tehát ha nagyon meleg tengerfelszínről beszélünk, erősebb lesz a hurrikán is, nagyobb szélsebességgel. Ha pedig sokáig tud a meleg tengerfelszín fölött tartózkodni, akkor több energiát nyer."



A hurrikánok útvonala kelet-nyugati irányú, ez a Coriolis-erő miatt van, a szárazföld - vagy hidegebb víz - fölé érkezve aztán veszítenek energiájukból, és északabbi irányba mennek.



A hurrikánoknak öt kategóriájuk van, a Dorian az ötödik kategóriába tartozott, a benne tomboló szélvihar több mint 248 kilométeres sebességű.



Évente 30-50 vihar erősödik hurrikánná, és csak a töredékük éri el a szárazföldet, sok esetben mérsékelt övi ciklonná szelídülve.