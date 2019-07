Időjárás

Hőség - Csütörtökön tetőzik a kánikula Nyugat-Európában

Nyugat-Európában csütörtökön tetőzik a kánikula - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a Facebook-oldalán.



A következő három-négy napban Spanyolország mellett Franciaországban, a Benelux államokban, valamint Németország nyugati felén is 35 Celsius-fok fölé, egyes tájakon 40 fok körülire melegszik a levegő. Emellett szokatlanul meleg lehet Anglia délkeleti részén is, például Londonban - írták.



A hőség az említett országok nagy részén várhatóan csütörtökön tetőzik majd, utána nyugat felől markáns hidegfront érkezik zivatarok kíséretében, és egyes területeken akár 15 fokot is hűlhet a levegő két nap alatt - tették hozzá.



Az előrejelzés szerint Magyarországon egész héten 30 fok körül alakulnak a hőmérsékleti maximumok.