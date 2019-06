Időjárás

Brutális vihar vonult át: lakások, pincék kerültek víz alá

Szombat délután - az előrejelzéseknek megfelelően - sűrű villámlással zivatarrendszer lépte át a nyugati határt. Kelet felé haladt, nyomában heves viharok alakultak ki, helyenként felhőszakadással, kiadós mennyiségű, akár 30-50 mm-t meghaladó csapadékkal és jéggel, viharos széllökésekkel. Az elmúlt órákban sokat vesztettek erejükből a viharok, ahogy kelet felé haladtak, de néhol még előfordulnak intenzív cellák.

Mindenütt esővíz

A katasztrófavédelem számára a felgyülemlő esővíz okozza a legtöbb gondot az ország nyugati része felett elvonuló zivatarok nyomán.



Körmenden, a Bartók Béla utcában egy lakásba folyt be a víz, a Bercsényi utcában pedig azért kérték a tűzoltók segítségét, mert az udvaron összegyűlt esővíz lakóházat veszélyeztetett. A város hivatásos tűzoltói szivattyúval avatkoztak be.



Tatán, a Váralja utcában családi házakat öntött el az esővíz, amely egy művelődési ház és egy áruház épületét is veszélyeztette. A helyszínre a tatabányai hivatásos tűzoltókat és a kocsi önkéntes tűzoltókat riasztották. Az Új úton egy körülbelül húsz négyzetméteres pincében másfél méter magasan állt az esővíz.



A Fejér megyei Szabadbattyánnál az M7-es autópályára dőlt egy fa, amely elfoglalta a leállósávot és a külső sávot. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók motoros fűrésszel avatkoztak be. Székesfehérváron több helyen is a felgyülemlett esővíz és a kidőlt fák miatt kérték a tűzoltók segítségét.



Móron, a Kossuth Lajos utcában egy raktárba tört be az esővíz, a helyi önkormányzati tűzoltókat riasztották. Veszprémben, a Lóczy Lajos utcában egy négyszintes épület földszintjén és pinceszintjén gyűlt össze nagy mennyiségű esővíz, amelyet a megyeszékhely hivatásos tűzoltói eltávolítottak.



Berhidán az esővíz egy garázst öntött el, autót és berendezési tárgyakat veszélyeztetett. A pétfürdői hivatásos tűzoltók szivattyúval avatkoztak be. A József Attila utcában azért kértek tűzoltói segítséget, mert munkagépeket veszélyeztetett a víz - számolt be a kármentésről a katasztrófavédelem.

Várpalota

Pest megyében hatalmas fákat csavart ki a vihar

Törökbálinton, a Petőfi Sándor utcában egy nyolcméteres fa dőlt az úttestre, a város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel avatkoztak be.



Szigetszentmiklóson a város hivatásos tűzoltói vontattak ki egy autót drótkötél segítségével egy Csépi úti aluljáróból, amelyet elöltött az esővíz. Dunaharasztiban egy Némedi úti aluljáróból vontattak ki egy gépkocsit a délegyházi önkéntes tűzoltók.



Szigetszentmártonban, a Ganz közben egy tizenöt méteres fa úttestre és kerítésre dőlt, a ráckevei önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel eltávolították.