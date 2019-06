Időjárás

Villámárvíz hömpölyög Nagyvisnyón - videó

hirdetés

Több megyében is sok munkát adott a tűzoltóknak a hirtelen lecsapó viharok után maradt károk felszámolása. A Heves megyei Nagyvisnyóról egy órán belül tíz riasztás érkezett: mint az alábbi videón is látható, villámárvíz öntötte el a települést.



A Heves esőzés miatt több utat is le kellett zárni, mivel járhatatlanná vált - közölte a rendőrség a Heol.hu-val.