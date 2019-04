Időjárás

Megismétlődhet Németország történelmi méretű aszálykatasztrófája

Ha tartóssá válik az utóbbi hetek csapadékszegény időjárása, megismétlődhet 2018 történelmi méretű aszálykatasztrófája, vagy akár még súlyosabb helyzet is kialakulhat.

A tavalyinál is súlyosabb aszály lehet az idén Németországban a szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) új figyelmeztetése szerint - jelentette szerdán a német sajtó.



Ha tartóssá válik az utóbbi hetek csapadékszegény időjárása, megismétlődhet 2018 történelmi méretű aszálykatasztrófája, vagy akár még súlyosabb helyzet is kialakulhat - emelte ki Udo Bosch, a DWD agrármeteorológiai részlegének vezetője.



Tavaly főleg Németország északi és keleti részét sújtotta a hőséggel járó csapadékhiány, a térségben februártól októberig nem volt számottevő esőzés, és az időközben hullott csapadék nem elég a veszteségek kiegyenlítésére. Ezért a talajnedvesség mértéke még akkor is egészen a nyár derekáig elmaradna a sokévi átlagtól, ha igen esősek lennének a következő hetek.



Így 2019 tavaszán "a növényzet számára sokkal rosszabbak a kiinduló feltételek, mint egy évvel korábban" - mondta a szakértő. Hozzátette, hogy egy újabb tartós aszály nemcsak a mezőgazdaságot viselné meg erősen, hanem az erdőket is, mert a mélyebben fekvő talajrétegek is egyre inkább kiszáradnak.



Az erdőtüzek veszélye már most jelentős, az ország legnagyobb részén - az egytől ötig terjedő skálán - a hármas fokozatú riasztás van érvényben, a leginkább veszélyeztetett északkeleti régióban (Berlin, Brandenburg és Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartomány) pedig a négyes vagy az ötös fokozatú, és az utóbbi napokban számos helyszínre riasztották a tűzoltókat erdőtűz miatt.



A tűzoltók érdekképviselete (Deutscher Feuerwehrverband - DFV) a fokozott veszélyre hivatkozva fejlesztéseket sürget. Az idei "erdőtűz szezon" kihívásának leküzdéséhez legkevesebb tíz új speciális tűzoltó helikoptert kell beszerezni - húzta alá ki Hartmut Ziebs, a DFV elnöke a szervezet szerdai közleményében, amely szerint el kell érni, hogy országszerte egyszerre három nagy kiterjedésű erdőtűz elfojtásán dolgozhassanak egyaránt legalább három helikopterrel.



Kiemelte, hogy a megelőzésre és az oltási műveletek előkészítésére is nagyobb erőket kell összpontosítani, így például gondoskodni kell arról, hogy az erdők talaján ne emelkedjék túl magasra a lehullott gallyakból és kidőlt fákból álló réteg, és tűzoltó járművekkel járható erdei utakat kell építeni.



Hozzátette, hogy a többi között a szövetségi belügyminisztériummal és az országos katasztrófavédelmi szolgálattal együtt elkezdtek fejleszteni egy úgynevezett nemzeti erdőtűzvédelmi stratégiát. Ez egyebek mellett tartalmazza majd, hogy külön képzéseket kell bevezetni, és az épületekben keletkező tüzek oltásához használt védőruházatnál könnyebb ruházatot kell biztosítani a munkatársaknak az erdőtüzek elleni védekezéshez.