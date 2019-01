Időjárás

Havazás, viharos szél

Napközben egyre nagyobb területen számíthatunk alacsonyszintű hófúvásra, estétől pedig a középső tájakon is hordatja a szél a havat.

A déli órákig fokozatosan alább hagy a csapadéktevékenység, a legtovább északkeleten, északon eshet a hó (lepel-3 cm). Késő délutántól a déli, délkeleti területeken ismét várható hószállingózás, gyenge havazás (lepel-2 cm). Este, késő este a keleti határvidéken kisebb ónos eső esetleg előfordulhat - írja honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat.



A Dunántúl nyugati, északnyugati felén, kiemelten a Dunántúli-középhegység, majd estétől a Mecsek térségében is 65-75 km/h-s lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet.



A Dunántúlon napközben egyre nagyobb területen számíthatunk alacsonyszintű hófúvásra, estétől pedig a középső tájakon is hordatja a szél a havat. A Dunántúlon a vastagabb hóval borított hegyvidéki területeken, kiemelten a Dunántúli-középhegységben, illetve a Dunántúl déli részén a nap második felétől erős hófúvás is kialakulhat.