Időjárás

Enyhülés jön: 8 fok is lehet hétvégén

2019.01.11 15:45 ma.hu

Szombat reggelre az ország nagy részén gyenge havazás várható, mely a szeles időben sokfelé hófúvássá alakulhat. Napközben már csak keleten szállingózhat a hó, míg a Dunántúlon helyenként záporok, a magasabban fekvő tájain hózáporok alakulhatnak ki, de nagyrészt marad a felhős idő.



A nyugatias szél többfelé élénk, nyugaton erős, időnként viharos is lehet. Az erősen fagyos minimumok éjszaka állnak be, majd hajnalra -6 és +2 fok közé enyhül a levegő. Délután -2, +5 fok közötti csúcshőmérsékletre van kilátás - írja az Időkép.



Vasárnap éjszaka és hajnalban sokfelé vegyes halmazállapotú csapadék eshet. Egyaránt előfordulhat havas eső, eső, eleinte ónos eső, északkeleten nagyobb területen havazás. Délután északkeleten még havas eső, hószállingózás lehet, másutt rövid időre felszakadozhat a felhőzet. A nap második felében nyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Túlnyomórészt eső, helyenként ónos eső, havas eső eshet, a magasabban fekvő tájakon átmenetileg havazhat is.



A nyugatias szél többfelé élénk lesz, majd éjszaka várhatóan viharossá fokozódik. Hajnalban -4, +2 fokot mérhetünk, napközben 0-8 fokig emelkedik a hőmérséklet.



Hétfőn többfelé készülhetünk záporokra, eleinte keleten, északkeleten még havas esőre, hóra. A reggeli órákban a fagyos tájakon ónos eső is előfordulhat. Napközben sokfelé kisüt a nap, keleten lehet hosszabb ideig felhős az idő. Az élénk, erős délnyugati szelet, délután erős, viharos északnyugati szél váltja fel. Napközben 2-8 fok valószínű, de már a reggel is enyhe lesz.