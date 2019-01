Időjárás

Sűrű havazás Csehországban, sok ezer háztartás maradt áram nélkül

hirdetés

Szinte ítéletidő tombol Csehországban. A sűrű havazás következtében többtucatnyi közúton és vasútvonalon szünetel vagy akadozik a közlekedés, mintegy 18 ezer háztartás maradt áram nélkül, míg néhány hegyvidéki település teljesen el van zárva a külvilágtól - jelentette szerda délután a cseh közszolgálati hírtelevízió.



A meteorológiai szolgálat szerint a sűrű havazás az ország nagyobbik részén csütörtök délelőttig eltart, s helyenként akár újabb 50-60 centiméteres hórétegre is számítani lehet.



A legrosszabb helyzet a hegyvidékeken alakult ki. A cseh-lengyel határon lévő Óriás-hegységben (Krkonose), valamint a cseh-német határon elterülő Érchegységben (Krusné hory) több közúti határátkelő le van zárva, s a forgalmat a síkos, behavazott utakon megrekedt kamionok tucatjai is akadályozzák. A német határon fekvő Bozí Dar kisváros a televízió szerint teljesen el van zárva a külvilágtól.



Nagyon nehéz a közlekedés a Prágát Brünnel összekötő autópályán (D1). Főleg a Vysocina régióban a sztráda nagyon síkos, sok kamion elakadt, és a gépkocsivezetőknek több kilométeres kocsisorokra, torlódásokra kell számítaniuk.



A vonatközlekedést a nagy mennyiségű hó alatt a viharos szél következtében kitört, sínekre esett fák is akadályozzák. Számos vasútvonalon leállt a forgalom, illetve a vonatok csak nagy késéssel közlekednek.



Főleg az északkelet-csehországi hegyvidékeken több mint kéttucat helyen megsérültek, elszakadtak a magasfeszültségű villanyvezetékek, és a szerda délutáni órákban a legnagyobb áramszolgáltató, a Cseh Energetikai Művek (CEZ) szerint mintegy 18 500 háztartás maradt áram nélkül. Ugyanilyen gondokkal küzdenek a kisebb áramszolgáltatók is.



"A sérült vezetékeket folyamatosan javítjuk, de a sűrű havazás és az erős, olykor viharos szél nagyon akadályozza a munkát" - nyilatkozott Sona Holingerová, a CEZ regionális szóvivője.