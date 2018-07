A teljes fotó a cikkben látható

Ez az egyetlen fotó, amit érdemes látni a holdfogyatkozásról

A Déli-sarkon, hatalmas hófúvásában és -40 fokban készült a legeslegjobb felvétel a holdfogyatkozásról és egyben a Mars közelségéről is. 2018.07.28 15:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Robert Schwarz, a fotó készítője szerint korántsem tökéletes a felvétel, mivel a hófúvás nagyon erőteljes volt, hatalmas pelyhek hullottak, és rettenetesen hideg is volt. Ehhez képest ennél jobb kép nem készült az évszázad eseményéről, amikor is a leghosszabb holdfogyatkozásnak, vérholdnak lehettünk szemtanúi, miközben a Mars is közelebb volt, mint szokott. (felül a Mars, alatta a Hold)