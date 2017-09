Hurrikánok

Atlanta belvárosát is elöntötte az áradat

hirdetés

Floridában kedden megnyitották a repülőtereket, megkezdődött a károk felmérése az Irma hurrikán pusztításai nyomán.



Miközben a hurrikánból trópusi viharrá szelídült Irma a nap folyamán már Georgiában és Dél-Karolinában pusztított, Floridában a kormányzó tájékoztatása szerint lassan kezdett újraindulni az élet. Georgiában egy, Dél-Karolinában pedig két halálos áldozatot követelt a vihar kedd délután



Rick Scott kormányzó kedden délelőtti sajtótájékoztatóján bejelentette: Miamiban, Orlandóban, Jacksonville-ben megnyitották a repülőtereket, noha Miami légikikötője még csak korlátozottan fogad gépeket. A hét végére valamennyi floridai repülőtér működik majd.



Az állam nagyvárosaiban üzemanyaghiány van, az áramszolgáltatás változatlanul nem állt helyre. Floridában kedden öt és fél milliónyian voltak áram nélkül, a vihar útjába eső vidékeken - beleértve Georgiát, Dél- és Észak-Karolinát is - összesen 6.9 millió háztartás van áram nélkül.

A floridai kormányzó közölte: 30 ezer szakember érkezett a szomszédos szövetségi államokból, hogy segítsen a helyreállítási munkálatokban. Megnyitották az állam főbb országútjait és a Keys-szigetcsoporthoz vezető országutat is. Brock Long, a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) vezetője szerint a szigetcsoporton a házak 25 százaléka lakhatatlanná vált, 65 százalékuk nagyon nagy mértékben károsodott. "Lényegében a szigetcsoporton minden házat valamiképpen érintett a hurrikán" - mondta Long, aki Washingtonból Floridába utazott. A Keys-szigetekre érkezett egy orvoscsoport is.



Donald Trump amerikai elnök Twitter-üzenetben közölte, hogy Irma hurrikán pusztítása "nagyobb volt, mint amire számítottunk". Az elnök szerint mindenki keményen dolgozik a helyreállításon.



Florida északi vidékein, így Jacksonville-ben is változatlanul az áradattal küszködnek, csakúgy, mint Dél-Karolinában, ahol Irma jelenleg is pusztít. Dél-Karolinában Charleston és Savannah városok vízben állnak. Georgiában egy, Dél-Karolinában pedig két halálos áldozatot követelt a trópusi vihar kedden délután. Mindhárman a házukra zuhant fák alatt lelték halálukat



A.z atlantai repülőtéren - amelyet a világ egyik legforgalmasabb légikikötőjeként tartanak számon - 200 járatot töröltek, bár Andrew Gobeil, a reptér szóvivője közölte: a repülőteret egyelőre nem zárják le. Atlanta belvárosát már elöntötte az áradat, az iskolák és a kormányzati hivatalok zárva vannak, a város szállodáiban menekülteket szállásoltak el.



Az országos meteorológiai szolgálat szerint a trópusi vihar kedden várhatóan 15-20 centiméternyi esőt zúdít Dél-Karolinára, valamint Georgia, Alabama és Mississippi északi vidékeire. Georgia és Dél-Karolina államokban óránkénti 103 kilométeres széllökések pusztítanak, ami azt jelenti, hogy Irma - bár trópusi viharrá enyhült - változatlanul nagy erővel sújtja a térséget. Az elárasztott part menti vidékeket már pénteken kiürítették.