Árvíz sújt több németországi települést, egy ember eltűnt

A napok óta tartó heves esőzés miatt szerdán több településen árvíz keletkezett Németország középső részén, egy ember eltűnt.



Az Alsó-Szászország tartományi Goslar járásban katasztrófariadót rendeltek el, miután több patak és kisebb folyó kilépett medréből. A 40 ezer lakosú Goslar belvárosában helyenként több mint fél méter magasságú vízoszlop keletkezett. A városrészt lezárták, egy szálloda vendégeit és egy időotthon lakóit kitelepítették.

Az árvíz a Harz hegységben fekvő járás több más településén is elárasztott pincéket és elöntött utakat, a mentési munkálatokban csaknem 1500 tűzoltó és katasztrófavédelmi szakember vesz részt.



A térségben sok helyen akadozik a közlekedés, két vasútvonalat lezártak. A völgyekben fekvő településeket hirtelen keletkező árvizek mellett földcsuszamlások veszélye is fenyegeti. A Wernigerode nevű Szász-Anhalt tartománybeli településen eltűnt egy 69 éves asszony, aki közvetlenül a Holtemme nevű megáradt folyó mellett lakik. A helyi rendőrség szerint előfordulhat, hogy magával ragadta az áradat.



A hatóságok attól tartanak, hogy Wernigerodéban még nagyobb katasztrófa is történhet, ha megtelik a település felett elhelyezkedő víztárazó.



A hét eleje óta tartó rendkívül esős időjárás károkat és közlekedési fennakadásokat okozott Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban és Berlinben is.



Az országos meteorológiai szolgálat (DWD) adatai szerint a régióban nagyjából két nap alatt négyzetméterenként több mint 100 liter csapadék hullott, ami meghaladja a júliusi egész havi 70 literes átlagot, és a nyáron megszokott száraz, meleg idő csak a hét végén tér vissza.