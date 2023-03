F1

Szaúdi Nagydíj - Pérez vezetésével kettős Red Bull-siker Dzsiddában

Sergio Pérez, a Red Bull mexikói versenyzője nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Szaúdi Nagydíjat, melyen címvédő és kétszeres világbajnok csapattársa, Max Verstappen lett a második.



A 33 éves Péreznek ez az idei első, és pályafutása ötödik futamgyőzelme.



Az összetettben élen álló és a két héttel ezelőtti idénynyitó bahreini futamon győztes Verstappen a 15. pozícióból rajtolva ért célba másodikként, míg a harmadik helyen Fernando Alonso, az Aston Martin kétszeres világbajnok spanyol versenyzője zárt volna, ő azonban utólag 10 másodperces időbüntetést kapott. A 41 éves Alonsónak ez lett volna pályafutása 100. dobogós helyezése a Forma-1-ben, így azonban végül negyedik lett, míg a harmadik pozícióban hivatalosan George Russell, a Mercedes brit pilótája végzett.



A rajtot Alonso kiváló ütemben kapta el, ennek is köszönhetően már az első kanyarban megelőzte Pérezt, kisvártatva azonban a mexikói visszavette a pozíciót. Ebben az is közrejátszhatott, hogy közben Alonsót arról tájékoztatták a csapatrádión, hogy öt másodperces időbüntetést kapott, mert rosszul állt fel a rajtrácsra. A spanyol versenyző így nem tanúsított komoly ellenállást Pérezzel szemben, aki a harmadik kör elején próbálkozott az előzéssel.







Tíz kör után az élen álló Red Bull-versenyző, valamint Alonso valamelyest meglépett az üldözőktől, a harmadikként száguldó Russell hátránya több mint hat másodperc volt Pérezzel szemben. A 15. helyről rajtoló Verstappen ekkor már kilencedik volt, aztán egészen az ötödik helyig jött fel, amikor a pályára hajtott a biztonsági autó.



A Safety Car a műszaki hiba miatt félreálló Lance Stroll (Aston Martin) autójának mentése idejére jött a mezőny elé, mögötte - kerékcserék után - Pérez, Alonso, Russell, Verstappen volt az első négy sorrendje.



Amint a biztonsági autó útjára engedte a mezőnyt, Russell azonnal megtámadta Alonsót, de a spanyol versenyző sikeresen védekezett és megőrizte a második helyet. A következő két körben Verstappen Russellt és Alonsót is könnyedén hagyta faképnél, így a versenytáv felénél már második volt, 5.5 másodperccel elmaradva éllovas csapattársától.



Innentől kezdve az egyetlen jelentős kérdés az volt, hogy Verstappen utoléri-e Pérezt és megelőzi-e a csapattársat, ez azonban nem következett be, így ezúttal Pérez vezetésével aratott kettős sikert a világbajnoki címvédő Red Bull istálló.



Alonso a leintést követően azért kapott további 10 másodperces időbüntetést, mert amikor letöltötte a futam közben rá kiszabott öt másodperces szankciót, akkor az egyik szerelő még azelőtt ért hozzá a versenyautóhoz, mielőtt lejárt volna a büntetés.



A vb két hét múlva, Ausztráliában folytatódik.