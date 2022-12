Forma-1

Forma-1 - Kijelölték a jövő évi hat sprintfutamos hétvégét

A Forma-1-es világbajnokság irányítói kijelölték azt a hat helyszínt, amelyen sprintfutamos versenyhétvégét rendeznek majd a jövő évi szezonban. 2022.12.07 13:23 MTI

Az F1 menedzsmentjének szerdai közleménye szerint Azerbajdzsánban, Ausztriában, Belgiumban, Katarban, valamint az Egyesült Államokban és Brazíliában tartanak majd rövid távú viadalokat is a megszokott versenyek mellett. Baku, Spa-Francorchamps, Luszail és Austin először rendez sprintfutamos viadalt, Spielbergben és Sao Paulóban már volt ilyen.



Az F1 szerint azért esett ezekre a pályákra a választás, mert egy előzetesen elvégzett kutatás során ezek bizonyultak a leginkább alkalmasnak arra, hogy sprintfutamos hétvégét tartsanak rajtuk. Itt figyelembe vették többek között az előzési lehetőségek, illetve a nagysebességű szakaszok mennyiségét. Az F1 irányítói szerint ezeken a helyszíneken a rajongók és a szurkolók a lebonyolításnak köszönhetően mindhárom nap izgalmas, szoros versenyt láthatnak.



Az idén három versenyhétvégén alkalmazott sprintfutamos rendezés a közlemény szerint nyolcszázalékos nézettségi növekedést okozott a hagyományos hétvégékkel összehasonlítva.



"Teljes mértékben pozitív reakciókat kaptunk a sprintversenyekről az első két évben, miután ezek nemcsak a szurkolóknak biztosítanak több szórakozást, hanem plusz értéket adnak a csapatoknak, a televíziós társaságoknak, a partnereinknek és a versenyhelyszíneknek is" - kommentálta a bejelentést Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója.



Az Azeri Nagydíjat április végén rendezik, majd július első hétvégéjén az osztrák, a hónap végén pedig a belga futamon lesz sprintverseny. Októberben előbb Katarban, majd az Egyesült Államokban is ilyen hétvégére kerül sor, november elején pedig a Brazil Nagydíj már-már hagyományosan sprintfutamos lesz.



A Magyar Nagydíjat július 23-án rendezik, a Hungaroringen a megszokott formátumban bonyolítják majd le a hétvégét.



A sprintfutamos fordulók esetében a pénteki első szabadedzés után rendezik az időmérőt, amely a szombati sprint rajtsorrendjéről dönt. A rövid távú viadalt megelőzi a szombati napon a második szabadedzés, majd a sprint végeredményének megfelelően állnak fel a rajtrácsra a versenyzők a vasárnapi főfutamon. A pole pozíciót a hivatalos statisztikában az a pilóta kapja, aki a pénteki időmérőn elsőként zár.