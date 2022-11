Meghatóan tisztelgett a Mercedes Niki Lauda előtt

Az utcanévtáblát - a csapat szerdai közleménye szerint - kedden leplezte le Toto Wolff csapatfőnök az istállónál dolgozó munkatársai előtt.



"Szeretett barátunk és kollégánk, Niki bizonyára nem örült volna az ilyen jellegű felhajtásnak, de büszke lett volna arra, hogy ez az utca mostantól az ő nevét viseli"- jelentette ki Wolff, aki úgy fogalmazott, a csapat minden tagja számára megtiszteltetés volt, hogy együtt dolgozhatott Laudával.



"Szerencsésnek tartom magam, hogy az egyik legjobb barátomként beszélhetek róla, aki óriási szerepet vállalt a sikereinkben, mindemellett nagyszerű edzőpartnerem volt, egyben egy karakteres vezér, aki mindannyiunknak nagyon hiányzik" - mondta az osztrák szakember.



A brackley-i gyárhoz vezető utca eddig a Reynard Park nevet viselte a terület korábbi tulajdonosa, Adrian Reynard után. A Mercedes közlése szerint az átnevezés az illetékes hatóságok, valamint Lauda családjának beleegyezésével történt.



A 70 évesen elhunyt legendás osztrák versenyző 2012-től volt tagja a Forma-1-es Mercedes igazgatótanácsának, és elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy az istálló 2014 és 2021 között sorozatban nyolc konstruktőri világbajnoki címet nyert, ebben az időszakban a brit Lewis Hamilton hatszor, a német Nico Rosberg pedig egy alkalommal elhódította az egyéni vb-trófeát.

"From success, you learn absolutely nothing. From failure and setbacks, conclusions can be drawn." ❤️



Niki's famous quote has never seemed more poignant than after this challenging season for the Team. 👏 pic.twitter.com/JJVL5lPVL5