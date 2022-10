F1

Egyesült Államok Nagydíja - Verstappen nyert Austinban, világbajnok a Red Bull

Verstappen mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője ért célba másodikként, míg Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája harmadikként. 2022.10.23

A kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíját vasárnap Austinban, csapata pedig a sikerének is köszönhetően bebiztosította az idei konstruktőri vb-címét.



A 25 éves Verstappennek ez az idei 13. - és pályafutása 33. - futamgyőzelme, mellyel beállította a legendás hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 2004-es, valamint a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel 2013-as rekordját, eddig ugyanis csak ők ketten tudtak egy szezonon belül 13 versenyen is nyerni.



Verstappen mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője ért célba másodikként, míg Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája harmadikként.



A rajtot a pole pozícióból startoló Carlos Sainz Jr. (Ferrari) nagyon rosszul kapta el, emiatt Verstappen már az első kanyarban elment mellette, a spanyol versenyző pedig nagy igyekezetében a mögötte érkező George Russell (Mercedes) elé húzta az autóját, a Mercedes orra hozzáért a Ferrari oldalához, emiatt Sainz keresztbeállt a pályán. A spanyol a mezőny végére esett vissza, majd az első kör végén a boxba hajtott és feladta a viadalt.



Az élen Verstappen száguldott, mögötte Hamilton, Lance Stroll (Aston Martin), Russell, Sergio Pérez (Red Bull) volt a sorrend, Russell aztán hamarosan elment Stroll mellett és feljött harmadiknak. A brit rövidesen öt másodperces büntetést kapott, mert a versenybíróság hibásnak látta a Sainzcal történt ütközésben.



A 13-14. körben sorra került első kerékcserék után nem változott a sorrend az élen, majd rövid idő alatt kétszer is a pályán járt a biztonsági autó: előbb Valtteri Bottas (Alfa Romeo) kicsúszása, majd Stroll és Fernando Alonso (Alpine) ütközése miatt. Utóbbi baleset látványos volt, de egyik versenyző sem sérült meg, sőt, Alonso folytatni is tudta a futamot. Közben a 12. helyről rajtoló Leclerc ekkor már negyedik volt, aztán a 30. körben egy bátor és határozott manőverrel feljött harmadiknak, megelőzve Pérezt.



A második kerékcserék során szokatlan eset történt, a Red Bullnál ugyanis műszaki hiba miatt nehezen tudták felrakni Verstappen autójára a bal első kereket, így a kétszeres vb-győztes holland nem tudott visszaállni az élre, ahova Hamilton került.



A hétszeres világbajnok britnek így nagy esélye adódott megszerezni az idei első, egyben pályafutása 104. F1-es futamgyőzelmét, Verstappen azonban szemmel láthatóan gyorsabb volt. A holland sztár kamatoztatni tudta sebességbeli fölényét, és hat körrel a leintés előtt újra az élre állt, aztán a leintésig már semmi nem veszélyeztette a sikerét.



Az austini hétvége három napja során a televíziós közvetítésben közzétett adat szerint rekordot jelentő, 440 ezer néző látogatott ki a helyszínre.



A vb jövő hétvégén folytatódik a mexikóvárosi Mexikói Nagydíjjal.