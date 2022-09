Forma-1

Verstappen már Szingapúrban megvédheti vb-címét

Akár már a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon megvédheti világbajnoki címét Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője, ehhez azonban a győzelem önmagában nem lesz elég.



A 25. születésnapját pénteken ünneplő pilótának arra van szüksége a címvédéshez, hogy a szingapúri viadal után a mostani 116 pontos előnye legalább 138-ra duzzadjon, ennyit lehet ugyanis gyűjteni az utolsó öt versenyhétvégén.



Mivel Verstappen az eddig megrendezett 16 futamból 11-en diadalmaskodott, és a győzelmek tekintetében már senki nem érheti utol, pontegyenlőség esetén is az övé lenne a vb-cím.



A holland versenyző mögött az összetett második helyén a monacói Charles Leclerc (Ferrari) áll, harmadik Verstappen csapattársa, a mexikói Sergio Pérez, negyedik pedig a brit George Russell (Mercedes). Matematikailag még ők hárman érhetik be az éllovas címvédőt.



Ahhoz, hogy Verstappen már vasárnap ünnepelhessen, egyrészt mindenképpen győznie kell, ha sikere elmarad, akkor a címvédés is csúszik legalább egy hetet, a Szuzukában sorra kerülő Japán Nagydíjig.



Ha Verstappen nyer Szingapúrban és megfutja a verseny leggyorsabb körét is, akkor a címvédéséhez az kell, hogy Leclerc legfeljebb nyolcadik legyen, Pérez pedig negyedikként, vagy annál rosszabb helyen zárjon.



Ha a holland címvédő a plusz egy vb-pontot jelentő leggyorsabb kör megfutása nélkül diadalmaskodik a villanyfényes vasárnapi viadalon, akkor második vb-címének megszerzéséhez arra van szüksége, hogy Leclerc legfeljebb kilencedik legyen, Pérez pedig a leggyorsabb kör teljesítése nélkül ne végezzen előrébb, mint a negyedik hely, vagy a leggyorsabb körrel együtt maximum ötödikként érjen célba.



A Szingapúri Nagydíj időmérő edzését szombaton - magyar idő szerint - 15 órakor rendezik, míg a 61 körös verseny vasárnap 14 órakor rajtol.