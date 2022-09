F1

Holland Nagydíj - Verstappen a saját közönsége előtt is nyert

A hazai közönség előtt szereplő világbajnoki címvédő Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Holland Nagydíjat Zandvoortban, és ezzel 109 pontra növelte az előnyét az összetettben.



A 24 éves pilóta sorozatban negyedszer diadalmaskodott, ez az idei 10. és pályafutása 30. futamgyőzelme.



Verstappen mögött George Russell, a Mercedes brit versenyzője lett a második, míg a dobogó alsó fokára Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája állhatott fel.



A rajtot Verstappen és az élmezőny többi tagja is jól kapta el, a sorrend pedig az első kanyarban nem változott, a vb-címvédő az élen maradt, mögötte Leclerc és Carlos Sainz Jr. (Ferrari) száguldott a második és harmadik helyen.



Verstappen az őt üldöző Leclerc-rel együtt a 10. körre több mint öt másodperces előnyre tett szert Sainzcal, valamint az őt szorongató Lewis Hamiltonnal (Mercedes) szemben, aztán a 15. körben a Ferrari ritkán látható módon rontotta el Sainz versenyét. A spanyol ugyanis kerékcserére a boxba hajtott, de a bal hátsó abroncsot nem készítették elő a szerelők, így Sainz a szokásos 2-3 másodperc helyett 12 másodpercig állt a garázs előtt, mire újra a pályára hajthatott. Közben Leclerc hátránya kettőről öt másodpercre nőtt Verstappennel szemben, így aztán a monacói Ferrariján is kerekeket cseréltek, de ez a boxkiállás probléma nélkül lezajlott.



Az élen száguldó vb-címvédő aztán a 19. körben a boxba hajtott friss abroncsokért, ezzel egy időre a két Mercedes állt az élre Hamilton, Russell sorrendben. Verstappen aztán hamarosan utolérte és megelőzte Russellt, Hamilton pedig a 30. körben kiállt kerékcserére, így a holland címvédő visszavette a vezetést.

A versenytáv feléhez érve Verstappen, Leclerc, Sergio Pérez (Red Bull) volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, de a negyedik Hamilton és az ötödik Russell is nagyon gyors volt a Mercedesszel. Hamilton rövidesen könnyedén elment Pérez mellett, így átvette a harmadik pozíciót, hátránya pedig nagyjából 20 másodperc volt a vezető Verstappenhez képest. Leclerc a második helyről a 46. körben a boxba hajtott kerékcserére, ezzel Hamilton másodiknak, Russell harmadiknak jött fel.



Kisvártatva Cunoda Juki (Alpha Tauri) műszaki hiba miatt félre állt, a versenyautó mentésének idejére pedig virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe, amely alatt Verstappen, valamint a két Mercedes-versenyző is kiállt kerékcserére.



A hajrának így Verstappen kemény, míg Hamilton és Russell közepes gumikeverékkel vágott neki, az 55. körben pedig jött az újabb fordulat, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) versenyautója a célegyenesben állt meg, ezért a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót. Verstappen azonnal a boxba hajtott friss abroncsokért, míg Hamilton a pályán maradt, és átvette a vezetést. Russell második lehetett volna, de kerékcserét kért a csapatától, így harmadikként tért vissza a mezőnybe.



A Safety Car a 60. kör végén engedte útjukra a versenyzőket, Verstappen pedig azonnal megelőzte Hamiltont, aki mellett a leintésig még Russell és Leclerc is könnyedén elment, kihasználva a gumielőnyt, Hamilton autóján ugyanis a biztonsági autós időszakban nem cserélt kereket a Mercedes.



Verstappen végül a leggyorsabb kört is megfutva diadalmaskodott a hazai közönség legnagyobb örömére, és ezzel nagy lépést tett a címvédés felé.



A vb jövő hétvégén, Monzában folytatódik az Olasz Nagydíjjal.