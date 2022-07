F1

Brit Nagydíj - Sainz pályafutása első futamgyőzelmét aratta

Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brit Nagydíjat Silverstone-ban, amely a rajt utáni hatalmas baleset miatt egyórás kényszerszünetet követően folytatódott.



A 27 éves Sainz pályafutása 150. Forma-1-es viadalán először diadalmaskodott.



A spanyol mögött Sergio Pérez, a Red Bull mexikói versenyzője ért célba másodikként, míg a hazai közönség előtt szereplő hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája harmadikként.



A vb-címvédő és az összetettben éllovas Max Verstappen (Red Bull) hetedik lett, Charles Leclerc pedig a negyedik helyre hozta be a másik Ferrarit. Karrierje első vb-pontjait szerezte Mick Schumacher (Haas), aki nyolcadikként zárt.



A rajtnál a második helyről induló Verstappen azonnal megelőzte Sainzot, miközben Hamilton az ötödikről a harmadik helyre jött fel, hátrébb azonban Csou Kuan-jü, az Alfa Romeo kínai versenyzője óriási balesetet szenvedett. A 23 éves pilóta versenyautója a levegőbe emelkedett és felborult, miután ütközött Pierre Gasly Alpha Taurijával, valamint George Russell Mercedesével. Csou Alfa Romeója többszáz méteren keresztül csúszott fejtetőn az első kanyar bukóterébe, majd átesett a gumifalon is, és a nézőket védő fémkerítésnek csapódott. A viadalt piros zászlóval azonnal félbeszakították, csaknem 15 perc volt, mire kiderült, hogy Csou állapota stabil, eszméleténél van, és nincs komoly sérülése.



A futamot csaknem egyórás szünet után indították újra, állórajttal, a versenyzők pedig az eredeti rajtfelállás szerint kezdték meg másodszor is a Brit Nagydíjat.



Az új startnál Sainz nagy küzdelemben megtartotta az első helyet Verstappennel szemben, mögéjük Leclerc sorolt be harmadiknak. Sainz a 10. körben hibázott, az egyik kanyarban lecsúszott az ideális ívről, így Verstappen könnyedén megelőzte, de a holland címvédőnek két körrel később gondja adódott az autójával, ezért kénytelen volt a boxba hajtani.

A 20. kör végén Sainz kiállt kerékcserére, öt körrel később pedig Leclerc is friss abroncsokat kapott. Ekkor Hamilton vette át a vezetést, miközben a műszaki problémával bajlódó Verstappen a nyolcadik pozícióban küzdött az autójával.



Húsz körrel a leintés előtt Sainz és Leclerc helyet cseréltek, utóbbi feljött másodiknak, Hamilton autóján pedig kereket cseréltek. Ekkor Leclerc állt az élen, Sainz volt a második, Hamilton pedig harmadiknak tért vissza a pályára.



Tizenkét körrel a vége előtt Esteban Ocon (Alpine) versenyautója meghibásodott, de a francia pilóta veszélyes helyen tudott csak megállni, ezért a pályára hajtott a biztonsági autó. Sainz és Hamilton rögtön a boxba hajtott kerékcserére, Leclerc azonban a pályán maradt.



A Safety Car 10 körrel a leintés előtt engedte útjára a mezőnyt, Sainz pedig a frissebb gumiknak köszönhetően azonnal elment Leclerc mellett, közben Pérez Hamiltont előzte meg a harmadik helyért. Sainz sikerét innentől már semmi nem veszélyeztette, a dobogós pozíciókért viszont Leclerc, Pérez, Hamilton, valamint Fernando Alonso (Alpine) és Lando Norris (McLaren) vívott látványos és izgalmas csatát. Végül Sainz mögött Pérez, Hamilton, Leclerc, Alonso, Norris volt a sorrend az első hat helyen.



A Brit Nagydíj hétvégéjének négy napján több mint 400 ezer néző látogatott ki Silverstone-ba, ez rekordot jelent.



A vb jövő hétvégén Ausztriában folytatódik.