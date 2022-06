F1

Azeri Nagydíj - Verstappen győzött, mindkét Ferrari kiesett

Az már a rajt előtt biztos volt, hogy csúcsdöntést könyvelhet el a sorozat: a tizedik helyről rajtoló, kétszeres világbajnok Fernando Alonso 21 évvel, három hónappal és nyolc nappal ezelőtt mutatkozott be a Forma-1-ben az Ausztrál Nagydíjon. A 40 esztendős spanyol pilóta a hétszeres vb-győztes német Michael Schumacher rekordját adta át a múltnak, akinél 21 év és három hónap telt el első és utolsó versenye között.



A rajtnál a tavalyi győztes Sergio Pérez (Red Bull) az élről induló monacói Charles Leclerc elé vágva átvette a vezetést. A negyedik helyen haladó spanyol Carlos Sainz Jr. kilenc kör elteltével fékhiba miatt feladta a versenyt, ferraris márkatársa, Leclerc azonnal ki is állt a boxba, a rövid virtuális biztonsági autós fázis alatt a Red Bull két pilótája, Pérez és a címvédő holland Max Verstappen viszont nem jött ki. Az élen nem sokkal később Verstappen megelőzte csapattársát, aki kijött a bokszba, majd kicsivel később, a 19. körben a holland is új abroncsokat kapott. Leclerc, Verstappen, Pérez volt ekkor a sorrend az élen, de nem élvezhette sokáig a vezetést a Ferrari: a 21. körben elfüstölt a motor a monacói autójában, így a maranellói istálló mindkét pilótája műszaki hiba miatt volt kénytelen kiszállni.



Ezzel a kettős győzelem szinte a Red Bull ölébe hullott, újabb virtuális biztonsági autós szakasz alatt mindkét autót kihozták gumicserére, a verseny folytatásában pedig zavartalanul közlekedve aratott kettős sikert a csapat. Az ötödször megrendezett Azeri Nagydíjon az ötödik különböző győztest avatták. Verstappen, a Red Bull 24 éves holland pilótája idei ötödik, pályafutása 25. F1-es sikerét zsebelte be, a vb-pontversenyben pedig növelte előnyét csapattársa, a másodikként célba érő, ezzel a pontversenyben előző Sergio Pérez és a nullázással a harmadik helyre visszacsúszó Leclerc előtt. A két Ferrari búcsúja nyomán "szabaddá váló" harmadik pozíciót a brit George Russell (Mercedes) szerezte meg, aki negyedszer állt dobogóra pályafutása során.



A világbajnokság jövő hétvégén a montreali Kanadai Nagydíjjal folytatódik.