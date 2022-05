F1

Spanyol Nagydíj - Verstappen győzött és élre állt az összetettben

A világbajnoki címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Spanyol Nagydíjat, és átvette a vezetést az összetettben, miután az eddigi első Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája műszaki hiba miatt kiesett.



Verstappennek ez az idei negyedik és pályafutása 24. F1-es futamgyőzelme.



A holland vb-címvédő mögött csapattársa, a mexikói Sergio Pérez lett a második, míg a Mercedesszel remekül versenyző brit George Russell a harmadik.



Verstappen a mostani sikerével hat ponttal vezet Leclerc előtt a vb-pontversenyben.



A rajtnál a pole pozícióból startoló Leclerc nagy küzdelemben megtartotta az első helyet Verstappennel szemben, a harmadik helyről induló Carlos Sainz Jr. (Ferrari) viszont pocsék rajtot vett, ketten is elmentek mellette, s visszaesett ötödiknek. Közben a negyedik kanyarban Kevin Magnussen (Haas) ütközött Lewis Hamiltonnal (Mercedes), aki defektet kapott, így visszacsúszott a mezőny végére és a boxba kellett hajtania kerékcserére.



Az ötödik körben Leclerc, Verstappen, Russell sorrendben száguldottak a versenyzők a dobogós pozíciókban, négy körrel később viszont Verstappen kicsúszott, ezzel Leclerc előnye csaknem 10 másodpercesre nőtt az élen. Másodikként Russell, harmadikként Pérez száguldott, mögéjük tudott visszatérni a pályára Verstappen.



Kisvártatva Verstappen megelőzte Pérezt és Russell üldözésébe kezdett, majd ők ketten egyszerre, a 14. körben hajtottak be a boxba friss gumikért. Pérez a 18., Leclerc pedig a 22. körben kapott új abroncsokat, és a monacói simán megőrizte vezető helyét. Mögötte Russell és Verstappen száguldott, a holland vb-címvédő pedig bár gyorsabb volt, mégsem tudta a célegyenesben megelőzni brit riválisát, ugyanis problémája volt az állítható hátsó szárny kinyitásával.



Leclerc versenyautója a 27. körben hirtelen lelassult, a műszaki hiba miatt a monacóinak az élről kellett feladnia a viadalt. Verstappen a boxba hajtott új gumikért, a vezetést átvevő Russellt pedig Pérez támadta, s két körrel később magabiztosan meg is előzte.



Russellt a 37. körben kerékcserére hívta a Mercedes, így Verstappen átvette a brittől a második helyet, majd az élre állt, miután Pérez is a boxban járt és friss abroncsokat kapott. Verstappen utolsó kerékcseréjét a 45. körre időzítette a Red Bull, ezzel ismét Pérez vezetett, Verstappen második volt, mert Russell elé tért vissza a mezőnybe.



A hajrá kezdetén Verstappen a frissebb gumikkal simán átvette a vezetést Péreztől, és végül magabiztosan diadalmaskodott. A rajt után nehéz helyzetbe kerülő versenyzők közül Sainz negyedik, Hamilton pedig ötödik lett.



A világbajnokság a jövő hétvégén Monacóban folytatódik.