F1

Emilia Romagna Nagydíj - Verstappen nyerte a sprintfutamot, megőrizte az első rajtkockát

A világbajnoki címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte meg a Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíj szombati sprintfutamát, ezzel megőrizte az első rajtkockát a vasárnapi viadalra. 2022.04.23 18:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 24 éves Verstappen a 21 körös szombati száguldás startjánál elveszítette ugyan a vezető pozíciót, de két körrel a leintés előtt vissza tudta előzni a vb-pontversenyben vezető Charles Leclerc-t, a Ferrari monacói pilótáját.



Verstappen és Leclerc mögött előbbi csapattársa, a mexikói Sergio Pérez ért célba harmadikként, míg a másik Ferrarit vezető spanyol Carlos Sainz Jr. a 10. pozícióból rajtolva egészen a negyedik helyig jött fel.



A rajtot Leclerc kiválóan kapta el, azonnal átvette az első helyet Verstappentől, aki mögé Lando Norris (McLaren) sorolt be harmadiknak. Nem tartott azonban sokáig a féktelen száguldás, Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) ugyanis már az első körben összeütközött az egyik kanyarban Pierre Gaslyval (Alpha Tauri), a kínai újonc versenyautója pedig a gumifalnak csapódott. A baleset miatt és a mentés idejére a pályára hajtott a biztonsági autó, amely három kör után engedte útjára a mezőnyt. Az újraindításnál Leclerc magabiztosan megőrizte a vezetést, mögötte Verstappen és Norris száguldott, az utánuk következő bolyokban viszont nagy csata kezdődött a pozíciókért.



Pérez a 13. körre feljött harmadiknak, lehagyva Norrist, a 10. pozícióból rajtoló Sainz pedig nagy felzárkózást bemutatva, szép előzésekkel egészen a negyedik helyig jött fel a 21 körös viadal végére.



A hajrában Verstappen utolérte Leclerc-t, és az első komoly előzési próbálkozásánál sikerrel is járt, a Ferrari versenyautóján láthatóan nem működtek olyan jól a gumik, mint a Red Bullén.



A vasárnapi futamot tehát Verstappen kezdheti az élről, mellőle pedig Leclerc startolhat. A rövidtávú viadal első nyolc helyezettje világbajnoki pontokat is gyűjtött, a győztes 8, a második 7, a harmadik 6, a többiek pedig sorrendben 5, 4, 3, 2, valamint 1 pontot szereztek.



A 63 körös Emilia Romagna Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.

A vasárnapi futam rajtsorrendje:



1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)



2. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)



3. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren)



4. sor:

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo)

Kevin Magnussen (dán, Haas)



5. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Alpine)

Mick Schumacher (német, Haas)



6. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)



7. sor:

Sebastian Vettel (német, Aston Martin)

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)



8. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Esteban Ocon (francia, Alpine)



9. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)



10. sor:

Nicholas Latifi (kanadai, Williams)

Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo)