Forma-1 - A tavalyi utolsó futamot 108,7 millió néző követte a tévében

A Forma-1-es világbajnokság legutóbbi szezonjának zárófutamát 108,7 millió néző követte nyomon a televízió képernyője előtt - számolt be róla az F1 sajtószolgálata.



A 2021-es szezon utolsó versenyét december 12-én rendezték Abu-Dzabiban. A futam előtt a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) és a holland Max Verstappen (Red Bull) azonos ponttal állt a bajnoki címért folyó küzdelemben. A brit a rajttól magabiztosan vezette a futamot, ám néhány körrel a leintés előtt egy baleset miatt bejött a biztonsági autó a pályára. A futam utolsó körében, az újraindítás után Verstappen megelőzte Hamiltont, és először lett világbajnok, de ehhez vitatott versenybírói ítéletek is hozzájárultak, melyeknek nyomán Michael Masi eddigi versenyigazgatót csütörtökön menesztették a posztról.



A teljes televíziós nézőközönség 2021-ben 1,55 milliárd fő volt, 4 százalékkal több, mint a 2020-as idényben. A legalább egy futamot megnézők száma 2021-ben 445 millió fő volt. Kína volt a legnagyobb piac 70,8 millió egyedi nézővel, ez 2020-hoz képest 13 százalékos növekedés. Szintén jelentős növekedést regisztráltak Spanyolországban (plusz 272 százalék), Oroszországban (plusz 129 százalék) és az USA-ban (plusz 53 százalék). Az átlagos közönség 70,3 millió ember volt világszerte.



A közösségi médiában 2021-ben a Forma-1-es versenyeket követők száma 40 százalékkal 49,1 millióra nőtt, a videómegtekintéseké 50 százalékkal 7 milliárdra, a teljes világhálós nyomon követés pedig 74 százalékkal 1,5 milliárdra emelkedett. Az oldalletöltések száma 23 százalékkal 1,6 milliárdra növekedett.



"A 2021-es szezon különleges volt" - mondta Stefano Domenicali, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója. "Nagy csata folyt végig, és az utolsó futamon dőlt el a vb-cím. Bár a koronavírus miatt korlátozottak voltak a lehetőségeink, nagyszerű volt látni a 2,6 millió szurkolót a lelátókon szerte a világon. Nagyon erős számokat láthattunk a tévéközvetítésekben és a digitális platformjainkon is, ami ismét azt mutatja, hatalmas az érdeklődés a Forma-1 iránt."