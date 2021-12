F1

FIA - Forma-1 és hat rangos nemzetközi viadal lesz Magyarországon

A 2022-es versenynaptárakat szerdán, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Motorsport Világtanácsának párizsi ülésén fogadták el.



Az FIA hivatalos weboldalán közzétett program szerint a Forma-1 magyarországi versenyhétvégéjét július 29. és 31. között rendezik a Hungaroringen, ahol az elitkategória képviselőivel együtt a Forma-2-esek és a Forma-3-asok is versenyeznek majd.



Újdonság, hogy Nyírádon ralikrossz Európa-bajnoki futamot rendeznek majd, mégpedig május 21-22-én.



"Ez az első lépése annak a folyamatnak, melynek során az elmúlt években megfogalmazott ígéretünk szerint a jövőben ralikrossz világbajnoki futamot is rendezünk majd. Először az Eb-versennyel birkózunk meg, reméljük sok hazai szurkoló és sok magyar induló lesz ezen az eseményen" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornának Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke, a FIA Motorsport Világtanács magyar tagja.



Június 11-én és 12-én újra együtt szerepel a Hungaroringen a túraautó-világkupa (WTCR) és a gyorsasági kamion Európa-bajnokság (ETRC) mezőnye, utóbbiban a címvédő és háromszoros győztes Kiss Norberttel.



Ezt követően június 23-25-én a Mecsek-ralival együtt rendezik a Historic rali Európa-bajnokság jövő évi negyedik fordulóját, augusztus 5-7-én pedig a Hungarian Baja elnevezésű tereprali-verseny az Európa Kupa idényének negyedik viadala lesz.



A rali Európa-bajnokság naptárában ezúttal nem szerepel Magyarország, ugyanakkor a sorozat utolsó állomásának egyelőre sem időpontja, sem helyszíne nincs még. A rali Európa Kupa naptárában viszont november 11-13-i dátummal ott van Magyarország, így annak a szériának az idényzáró futamát rendezik majd Rally Hungary néven.



"A rali Eb-futamot illetően még dolgoznunk kell, ugyanakkor most azt tudom mondani, hogy mindent megtettünk ezért az eseményért. A nyolcfutamos Európa-bajnokság utolsó állomása még kérdéses, a versenysorozat promótere viszont bármikor kérheti a nemzetközi szövetséget, hogy hagyja jóvá az általa javasolt időpontot és helyszínt. Mi vissza akarunk kerülni a naptárba, de ha valamiért ez most nem valósul meg, akkor egy tökéletes Európa Kupa-viadalt kell rendeznünk 2022-ben, és akkor 2023-ban talán biztosítva lesz Magyarország helye az Eb sorozatban" - mondta Oláh Gyárfás.



Az MNASZ elnöke hangsúlyozta, hogy az elmúlt években egyre több versenysorozat futamainak megrendezésére kap megbízást Magyarország az FIA-tól, ennek pedig elsősorban az az oka, hogy a magyar sportszakemberek munkáját, valamint az ország autósportjának színvonalát ismeri el és tiszteli meg ezzel a nemzetközi szövetség.