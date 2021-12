Verstappen aranyszínű cipőben tesztelt - fotó

A 24 éves holland pilóta a 2022-es idényre szánt új, 18 colos (46 cm) gumik tesztelésén 124 kört tett meg Red Bulljával.



Verstappen vasárnap emlékezetes csata végén, a biztonsági autós fázis után, az év záróversenyének utolsó körében előzte meg a hétszeres vb-első, címvédő brit Lewis Hamiltont (Mercedes) és szerezte meg karrierje első világbajnoki trófeáját, amelyet csütörtökön Párizsban, egy ünnepélyes díjátadó ceremónián vehet majd át.



A vasárnapi "végjáték" komoly visszhangot váltott ki, ugyanis a brit sztár végig vezetett a futamon, de öt körrel a leintés előtt a versenybíróság egy baleset miatt a pályára küldte a biztonsági autót, amely lehetőséget teremtett Verstappennek az előzésre. Ezután előbb azt közölték, hogy a két vb-rivális közé "beszorult", lekörözött pilóták nem előzhetik meg a Safety Cart, egy körrel később aztán megváltoztatták ezt a döntést, amelynek eredményeként a friss gumikkal támadó Verstappennek esélye nyílt előzni és az utolsó körben le is hagyta Hamiltont.



Az eset után a Mercedes két okból is óvást nyújtott, amit elutasítottak, ugyanakkor a német csapatnak csütörtökig még van lehetősége fellebbezni.

A golden touch for our Dutch World Champion as he gets back behind the wheel for some testing 🙌 #SimplyLovely 🏆 @pumamotorsport 🔥 pic.twitter.com/3J6gQr7yyz