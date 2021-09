Forma-1

Alonso harmadszor is világbajnok akar lenni

Harmadszor is megpróbál világbajnok lenni a Forma-1-ben Fernando Alonso.



Az Alpine 40 éves spanyol pilótája a BBC-nek nyilatkozva leszögezte, hogy ezzel a céllal tért vissza az autós gyorsasági világbajnokság mezőnyébe, amelyet a Renault istálló színeiben nyert meg először 2005-ben, majd 2006-ban is.



"Továbbra is fenntartom a töretlen küzdőszellememet, és változatlanul az a vágyam, hogy a harmadik bajnoki címet is megszerezzem. Ez motivál" - jelentette ki Alonso. Azzal folytatta, hogy szerinte az életkor nem probléma.



"Ha az autódnak jobb a leszorító ereje, akkor gyorsabb lesz a kanyarokban, ha erős a motorja, gyorsabb lesz az egyenesben. Nem számít, hogy 20 vagy 40 éves vagy" - magyarázta.



A spanyol versenyző múlt vasárnap a Holland Nagydíjon hatodikként ért célba.