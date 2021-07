Vettel szivárványos cipőben érkezett a Hungaroringre

Mint ismeretes, a Formula-1 a #WeRaceAsOne-kampánnyal sportági szinten is kiáll az elfogadás mellett, egy-egy pilóta emellett személyes felelősségének is érzi, hogy aktív legyen ezen a területen.



A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton korábban azt üzente a magyar kormánynak, hogy a melegellenes törvény "elfogadhatatlan és gyáva".



Nem sokkal később pilótatársa, a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel is az LMBTQ-közösség irányába tett gesztust: szivárványos tornacipőben jelent meg a Hungaroringen.

Well done & thank you Seb Vettel, brave & steadfast in your support of the #LGBTQ+ community of Hungary, literally walking the walk as well as talking the talk here in the Hungaroring paddock. #F1 #HungarianGP #WeRaceAsOne #LoveIsLove pic.twitter.com/mutV5Acv4S