Brit Nagydíj - Hamilton futamgyőzelmet aratott, miután az első körben kiütötte Verstappent - videók

A címvédő brit Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája győzött vasárnap a Forma-1-es Brit Nagydíjon.



Második helyen az 50. körig élen álló monacói Charles Leclerc (Ferrari), míg a harmadikon a finn Valtteri Bottas (Mercedes) végzett.



Az összetettben vezető holland Max Verstappen (Red Bull) számára már az első körben véget ért a futam: a pole pozícióból induló pilóta a rajt után óriásit csatázott Hamiltonnal, és az egyik legnagyobb tempójú kanyarban végül összekoccantak. Verstappen autója óriási sebességgel hagyta el a pályát és csapódott a gumifalba. A futamot 45 percre megszakították.



Leclerc a balesetet kihasználva tudott élre kerülni, és a második rajt után sokáig megőrizte pozícióját, ám Hamilton - aki 10 másodperces büntetést kapott a baleset miatt - két körrel a vége előtt előzött.



A hétszeres vb-győztes brit pályafutása 99. futamgyőzelmét aratta, és a pontversenyben hét pontra felzárkózott az ezúttal kieső Verstappen mögé.



A vb két hét múlva, a Magyar Nagydíjjal folytatódik a mogyoródi Hungaroringen.

So glad that Max Verstappen got out of this crash unscathed. #BritishGP pic.twitter.com/lz6fPXELwx

Christian Horner sums up the #verstappen crash perfectly here. 100% #Hamilton fault and no way a racing incident. #BritishGrandPrix #f1 The racing stewards have no option to penalise #Hamilton pic.twitter.com/Jpj4JcHN3R