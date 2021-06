F1

Azeri Nagydíj - Pérez győzött, Verstappen és Hamilton pont nélkül maradt

Sergio Pérez, a Red Bull mexikói versenyzője nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat, melyen sem az összetettben vezető csapattársa, Max Verstappen, sem pedig a címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nem szerzett pontot.



A 31 éves Péreznek ez pályafutása második futamgyőzelme, a Red Bull-lal pedig az első.



Pérez mögött a négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel, az Aston Martin német versenyzője ért célba másodikként, míg Pierre Gasly, az Alpha Tauri francia pilótája harmadikként.



Az 51 körös futamot sokáig Verstappen vezette, a holland pilóta azonban a 47. körben a célegyenesben bal hátsó defektet kapott, a falnak csapódott és fel kellett adnia a versenyt. Az ezt követő újraindításnál Hamilton nagyot hibázott, és a mezőny végére esett vissza.



A rajtnál nem történt változás az élmezőnyben, a pole pozícióból startoló Charles Leclerc (Ferrari) megőrizte az első helyet, Hamilton pedig másodiknak, Verstappen harmadiknak sorolt be. A második kör végén Hamilton a célegyenesben megelőzte Leclerc-t, négy körrel később Verstappen, majd Pérez is elment a monacói mellett.



A 11. kör végén Hamilton kiállt a boxba kerékcserére, Verstappen pedig egy körrel később kapott új gumikat, és az élre állt, mivel a brit címvédő boxkiállása 2-2.5 másodperccel lassabb volt a megszokottnál. Pérez a 13. kör végén járt a boxban, és ő is Hamilton elé ért vissza a pályára.



A 20. körben Verstappen, Pérez, Hamilton volt az első három sorrendje, aztán a 31. körben Lance Stroll (Aston Martin) kapott nagy sebességnél hátsó defektet, melynek következtében a falnak csapódott. A versenybíróság a baleset miatt a pályára küldte a biztonsági autót, amely a 36. körben engedte útjára a mezőnyt.



Az újraindításnál Verstappen megtartotta az első helyet, mögötte Pérez és Hamilton száguldott.



A hajrához közeledve változatlan volt a sorrend a dobogós helyeken, a 47. körben azonban Verstappen a célegyenesben bal hátsó defektet kapott, emiatt a szalagkorlátnak csapódott, és fel kellett adnia a versenyt, melyet egy körrel később piros zászlóval félbeszakítottak.



Az utolsó három körnek állórajttal vágott neki a mezőny, a startnál pedig Hamilton megpróbált bevágni Pérez mellé, ám elfékezte az első kanyart, kihajtott a bukótérbe és a mezőny végére esett vissza. A leintésig Pérez már nem hibázott, mögötte pedig a kiváló versenyt futó Vettel és Gasly ért célba másodikként és harmadikként.



A vb két hét múlva, Franciaországban folytatódik.