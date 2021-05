F1

Spanyol Nagydíj - Hamilton hatodszor győzött Barcelonában

A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat vasárnap, és ezzel növelte az előnyét az összetettben. 2021.05.10 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 36 éves Hamiltonnak ez az idei harmadik, és pályafutása 98. futamgyőzelme, Spanyolországban karrierje során már hatodik alkalommal diadalmaskodott.



Hamilton mögött a második helyen Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett, míg a dobogó alsó fokára Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája állhatott fel.



A rajtot Verstappen hajszálnyival jobban kapta el, mint a pole pozícióból startoló Hamilton, aki az első kanyarban nem is tudta megvédeni helyét a határozott manőverrel támadó Verstappennel szemben. Az élen zajló csata nyomán a harmadikként érkező Bottasnak kicsit lassítani kellett, ezt pedig a negyedikként rajtoló Charles Leclerc (Ferrari) kihasználta, és megelőzte a finnt.



A 10. körben Verstappen, Hamilton, Leclerc volt az első három helyen száguldók sorrendje, ekkor azonban biztonsági autó mögött körözött a mezőny, miután Cunoda Juki (Alpha Tauri) versenyautója műszaki hiba miatt megállt. A Safety Car csupán két kört töltött a pályán, aztán elengedte a versenyzőket, az újraindításnál az élmezőnyben nem változott a sorrend.



A 24. körben Verstappen és Bottas is kiállt kerékcserére, Hamilton és Leclerc pedig négy körrel később kapott új abroncsokat. Az élen Verstappen maradt, mögötte Hamilton száguldott, Bottas pedig a boxkiállások során feljött harmadiknak.



Hamiltont némileg váratlanul kihívták a boxba egy újabb kerékcserére a 43. körben, így az első két helyen Verstappen, Bottas volt a sorrend, a brit címvédő pedig friss gumikkal a harmadik helyről próbált meg felzárkózni, és célba venni a győzelmet. Hamilton 14 körrel a leintés előtt megelőzte Bottast és feljött másodiknak, a 60. körben pedig Verstappent is utolérte, és első próbálkozásra lehagyta.



A hajrában komoly változás már nem történt, Hamilton pedig ezzel a sikerrel beérte az örökranglistán a hozzá hasonlóan hétszeres vb-győztes német Michael Schumachert, aki pályafutása során szintén hatszor győzött a Spanyol Nagydíjon.



A vb két hét múlva, Monacóban folytatódik.