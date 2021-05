F1

Portugál Nagydíj - Hamilton nyert Portimaóban

A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Portugál Nagydíjat Portimaóban.



A 36 éves pilótának ez az idei második, F1-es pályafutása során pedig már a 97. futamgyőzelme.



Hamilton ezzel a sikerrel növelte az előnyét összetettben a most második Max Verstappennel, a Red Bull holland versenyzőjével szemben.



A portugál futamon a pole pozícióból rajtoló Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája végzett harmadikként.



A rajtnál Bottas megőrizte az első helyet, mögé Hamilton sorolt be másodiknak, Verstappen pedig harmadiknak. A második kör elején Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) ütközött csapattársával, Antonio Giovinazzival a célegyenesben, az aszfaltra került nagyobb mennyiségű törmelék eltakarításának idejére pedig a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót. A Safety Car a hetedik körben engedte útjára a mezőnyt, az újraindításnál pedig Verstappen megelőzte Hamiltont, de a brit címvédő négy körrel később visszavette a második helyet, miközben az élen Bottas száguldott.



A 20. kör elején Hamilton egy határozott előzési manőverrel átvette a vezetést Bottastól, aki viszont maga mögött tudta tartani Verstappent, így elkezdődhetett a stratégiai csata a kerékcsere időzítését illetően. Az első boxba hajtó végül Verstappen lett, ő a 36. körben kapott új gumikat, egy körrel később Bottas, aztán Hamilton állt ki friss abroncsokért. Bottasnak ugyan sikerült visszatérnie a pályára Verstappen elé, a holland versenyző viszont azonnal megelőzte a finnt. Hamilton kerékcseréjét követően ideiglenesen Sergio Pérez (Red Bull) állt az élre, de az 51. körben a brit címvédő elszáguldott a mexikói pilóta mellett.



Az utolsó 15 kör kezdetén Hamilton, Verstappen, Bottas volt a sorrend az első három helyen, és ez a leintésig már nem is változott.



A vb a jövő hétvégi Spanyol Nagydíjjal folytatódik.