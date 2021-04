Vettel véletlenül a McLarennél állt meg - videó

Tévedésből a McLarennél állt meg Sebastian Vettel, az Aston Martin-Mercedes négyszeres világbajnoka. A pilóta pár másodperc múlva továbbhajtott, ám így is ő szolgáltatta a Portugál Nagydíj első szabadedzésének legviccesebb jelenetét.



A leggyorsabb egyébként Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője volt, mögötte Max Verstappen végzett másodikként a Red Bull-lal, csapattársa, a mexikói Sergio Pérez pedig harmadik lett.



A második szabadedzés legjobbja a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton lett, mögötte Max Verstappen, majd Valtteri Bottas.



A további program: szombat: 3. szabadedzés 13.00 időmérő edzés 16.00 vasárnap: futam 16.00

Vettel stopping at the wrong team in the Pit Lane during FP1#F1 #Formula1 #PortugueseGP pic.twitter.com/EszsujPenO