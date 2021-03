F1

Bahreini Nagydíj - Izgalmas hajrában Hamilton nyerte az idénynyitót

A címvédőnek nagyot kellett küzdenie a hajrában Max Verstappennel, a Red Bull holland pilótájával, aki végül másodikként zárt. 2021.03.28 20:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap az izgalmas hajrával zárult Forma-1-es idénynyitó Bahreini Nagydíjat Szahírban.



A 36 éves Hamiltonnak ez pályafutása 96. futamgyőzelme, Bahreinben pedig immár ötödször diadalmaskodott.



A címvédőnek nagyot kellett küzdenie a hajrában Max Verstappennel, a Red Bull holland pilótájával, aki végül másodikként zárt.



A harmadik helyen Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője végzett, aki az utolsó körben megfutotta a leggyorsabb kört, ezért megkapta a plusz egy világbajnoki pontot.



A felvezető körön Sergio Pérez Red Bullja műszaki hiba miatt megállt, így a versenybíróság plusz egy felvezető kört rendelt el, ezzel a versenytáv is rövidült, 57 helyett 56 kör lett. Pérez versenyautója időközben beindult, a mexikói pilóta így a boxutcából tudott nekivágni a futamnak.



A rajtnál a pole pozícióból startoló Verstappen megőrizte a vezető helyet, mögé Hamilton és Bottas sorolt be, a finnt azonban Charles Leclerc (Ferrari) már az első körben megelőzte. Verstappen a csapatrádión többször is jelezte, hogy valami nincs rendben az autójával, közben a hatodik körben Bottas elment Leclerc mellett és visszavette a harmadik pozíciót.



Az első kerékcseréknél Hamilton három körrel korábban járt a boxban, mint Verstappen, és ezzel a brit címvédő átvette a vezetést, mögötte Verstappen, Bottas volt a sorrend a dobogós helyeken. A középmezőny elején közben Carlos Sainz Jr. (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine) és Sebastian Vettel (Aston Martin) vívott látványos és nagy csatát, ebből végül Sainz jött ki a legjobban.



Hamilton a 28. kör végén ismét a boxba hajtott kerékcserére, Bottas pedig a 31. körben kapott új abroncsokat. Verstappen a 40. körben tudta le a második kerékcseréjét, így Hamilton átvette a vezetést, a Red Bull holland versenyzője azonban üldözőbe vette az élen álló címvédőt.



Tíz körrel a leintés előtt Verstappen hátránya három másodperc volt Hamiltonnal szemben, akit négy körrel a vége előtt meg is előzött, ám rögtön utána visszaengedte maga elé, mert a csapattal egyeztetve úgy ítélte meg, hogy szabálytalan volt az előzési manővere. Hamilton a hátralévő három körben már nem adott lehetőséget az előzésre Verstappennek annak ellenére, hogy a Mercedes hátsó gumijai az eltérő stratégia miatt jóval kopottabbak voltak és kevésbé tapadtak, mint a Red Bull abroncsai.



Negyedikként Lando Norris (McLaren), ötödikként pedig Sergio Pérez (Red Bull) zárt, a két Ferrarinak szintén sikerült az első tízben célba érnie: Charles Leclerc hatodik, Carlos Sainz Jr. nyolcadik lett. A most debütáló újoncok közül a japán Cunoda Juki (Alpha Tauri) teljesített a legjobban, kilencedikként két világbajnoki pontot szerzett.

Mick Schumacher (Haas) élete első Forma-1-es versenyén 16. lett, csapattársa, a szintén újonc orosz Nyikita Mazepin rögtön a rajt után kiesett.



A szezon három hét múlva folytatódik Imolában, az Emilia Romagna Nagydíjjal.