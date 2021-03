Forma-1

Forma-1 - A Williams magyar mérnöke szerint jók az alapok a csapatnál

Minden előzetes tervet sikerült megvalósítani a háromnapos bahreini teszt során és az azt megelőző hetekben a Forma-1-es Williams istállónál Jánvári Zsolt, a csapat rendszertechnikusa szerint.

A magyar szakember az M1 aktuális csatornának azt nyilatkozta, reményei szerint jó alapot sikerült megteremteniük ahhoz, hogy az idei évre tervezett fejlesztéseket végrehajtsák.



"A szezon előtti tesztelésen nekünk, mint az éjszakai műszak tagjainak, elsősorban az volt a feladatunk, hogy mindent előkészítsünk a nappal dolgozó csapattagok számára" - árulta el Jánvári, hozzátéve, hogy javarészt megbízhatósági teszteket végeztek el Bahreinben.



"Rengeteg hőmérsékletmérési feladatunk volt, a versenyautó különböző pontjaira összesen 164 szenzort szereltünk fel, aztán ezeket mindennap máshová kellett áthelyeznünk" - mondta a rendszertechnikus, hozzátéve, hogy számos más mérést is végeztek, így többek között a fékek kopását vagy a féknyomást is folyamatosan mérniük kellett. "A mi feladatunk az is, hogy előzetesen mindent leteszteljünk az autón, amelyet állványra állítunk a garázsban, aztán beindítjuk, és a DRS-től a sebességváltáson vagy az üzemanyagpumpán át a hidraulikáig mindent egyesével leellenőrzünk" - tette hozzá a magyar szakember.



Jánvári kiemelte, a teszteken elért időeredmények egyik csapat esetében sem relevánsak, mert a körülmények teljesen mások, mint a versenyhétvégéken, valamint - ahogy fogalmazott - ott soha nem azt nézik, hogy mennyire gyors az autó.



Beszélt arról is, hogy a Magyarországon nevelkedett tesztversenyzővel, az izraeli Roy Nissanyval már volt alkalma néhány szót váltani, és reményét fejezte ki, hogy a 26 éves pilóta a jövőben nagyobb szerepet kap majd a Williamsnél.



"Roy tehetséges, és a feladatát maximálisan ellátja, a csapatnál mindenki nagyon elégedett vele, ugyanakkor az ő munkája nagyon nehéz" - mondta Jánvári Zsolt.



A magyar szakember elárulta, Bahreinben is nagyon komolyan veszik a járványügyi előírásokat, a Forma-1-ben dolgozók mozgását mobiltelefonos applikációval követik, miközben mindenkit két-háromnaponta tesztelnek.



A rekordot jelentő 23 futamból álló világbajnoki idény március 28-án rajtol Bahreinben.