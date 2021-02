Bemutatkozott az új McLaren - videó

A korábbi versenygéphez képest csak nagyon finom változtatások érzékelhetők a megjelenésben, az MCL35M megtartotta főszínként a narancssárgát és kiegészítőként a kéket.



Ennél sokkal nagyobb változást jelent, hogy a csapatok közül egyedüliként a McLaren váltott motorbeszállítót, ugyanis Renault helyett ismét a Mercedes erőforrása dübörög majd az autókban. A McLaren 2014 után tért vissza a német autógyárhoz.



A konstruktőrök között tavaly harmadik McLaren a következő szezonnak a fiatal Lando Norrisszal és az újonnan érkezett Daniel Ricciardóval vág neki, utóbbi a Ferrarihoz távozott Carlos Sainzot pótolja majd.



Az idei Forma-1-es szezon március 28-án a Bahreini Nagydíjjal rajtol.

Isn't it beautiful? 🥰🧡



Time for a closer look at the #MCL35M. pic.twitter.com/0n1qy7qFWG