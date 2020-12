F1

Forma-1: a magyar technikus szerint jövőre már a versenyeken is lesz látszata a Williamsnél történt tulajdonosváltásnak

Jánvári Zsolt, a Forma-1-es Williams Racing istálló rendszertechnikusa szerint jövőre már a versenyeken is lesz látszata annak, hogy a csapatnál tulajdonosváltás történt. 2020.12.19

Jánvári Zsolt még péntek este az M4 Sport Sporthíradó című műsorában elmondta: a tulajdonosváltást követően - augusztusban az egyesült államokbeli Dorilton Capital vásárolta meg az istállót - az alkalmazottak kimondottan érezték annak jótékony hatását, hogy a csapatnál stabil a pénzügyi háttér.



"Részleteket ugyan nem mondhatok, de nagyon remélem, hogy a következő szezonban annak már a versenyeken is lesz látszata" - nyilatkozta a szakember, aki közel öt éve dolgozik már a Forma-1-ben, a Haasnál tett rövid kitérőtől eltekintve a Williamsnél.



Jánvári a pandémia miatt rendhagyó szezonról azt mondta, rendkívül embert próbáló volt számukra, hogy hat hónap alatt 17 versenyt kellett megcsinálniuk, benne nagyon sok dupla-tripla hétvégével, illetve a szezon zárása különösen fárasztó lett, amikor a legutolsó részben négy hét alatt három versenyt és egy tesztet tudtak le egyhuzamban



A járványhelyzet miatt meghozott szigorú szabályokkal kapcsolatban kifejtette: minden másnap tesztelték őket, és az első mintaadás ugyanolyan kellemetlen volt, mint a pár napja adott 65. Hangsúlyozta: a rendezők az izolációra is kiemelten figyeltek az egész szezon során, hogy a legnagyobb biztonságot nyújtsák a résztvevőknek.



A vb-szezon nagyobb részében a versenyeket üres lelátók előtt rendezték, és ahol mégis lehettek szurkolók, ott is csupán korlátozott számban. Jánvári elmondta: szürreális dolog volt üres lelátók előtt versenyezni.



"Nézők nélkül ez a sport sem ugyanaz, mint nézőkkel. Nagyon megéreztük a hiányukat. Rossz érzés úgy kimenni és versenyezni a pályán, hogy az embereket nem tudjuk közel engedni, de az egészségügyi biztonság miatt ez idén szükségessé vált. Reménykedünk benne, hogy jövőre lazább lesz" - mondta.



Jánvári röviden kitért George Russellre, a Williams pilótájára, aki egy verseny erejéig - december elején a Szahíri Nagydíjon - a koronavírusos hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont helyettesítette, és biztató edzések, valamint időmérőt követően úgy lett kilencedik a Mercedesszel, hogy a futamon defekt hátráltatta a jobb eredmény elérésében.



"Persze, sokat mesélt, miután visszatért közénk, de nem szakmai dolgokról, hanem inkább a másik csapat felépítésével kapcsolatban árult el részleteket. Érthetően a Mercedesből nehezen ült vissza a Williamsbe, de azokból az információkból és adatokból, amiket megosztott a csapat tagjaival, szerintem a jövőt illetően tudnak építkezni" - mondta.