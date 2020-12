Szexuális zaklatás - Megszólalt a lány a Mazepin-ügyben: Csak vicc volt!

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, futótűzként terjed az interneten egy videó, amelyen egy fiatal nőt molesztált a Haas csapat leendő pilótája. Az alig félperces felvétel az Instagramon jelent meg, de hamar törölték. A Haas Forma-1-es istálló elítélte a jövőre az egyik versenyautóját vezető orosz Nyikita Mazepin "visszataszító" viselkedését.



A Haastól érkező határozott elmarasztalás és a pilóta bocsánatkérése után sem zárult még le Nyikita Mazepin „fogdosós” sztorija, az ugyanis tartogatott még legalább egy csavart azzal, hogy a videóban látható lány is megszólalt az üggyel kapcsolatban közösségi oldalán, megvédve a leendő F1-es pilótát, akivel elmondása szerint nagyon jó viszonyt ápolnak. Hangsúlyozta, hogy a felvétel nem az, aminek látszik - számolt be róla a Formula.hu.



„Hello srácok, csak szeretném mindenkivel tudatni, hogy Nyikita és én hosszú ideje jó barátok vagyunk, és az a videó egyáltalán nem volt komoly!” – írta a modellként is ténykedő Andrea.



„Teljes mértékben megbízunk egymásban, és ez az egész csak egy viccelődés volt egymás között. Én tettem föl a Storyjába a videót, csupán egy belső poénkodást részeként. Igazán sajnálom. A szavamat adom, hogy ő egy nagyon jó ember és sohasem tenne olyat, amivel bántana vagy megalázna engem.”

Absolute disgrace by @nikita_mazepin, seems to be blackmailing George Russell about potentially being in the closet, and seems to think playing hard to get with minors is okay too.... pic.twitter.com/qou2y8ySTJ

